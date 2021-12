Tribunal Electoral anuncia cierre de oficinas el 31 de diciembre

El Tribunal Electoral (TE) informó que el viernes 31 de diciembre todas sus oficinas estarán cerradas por las festividades Año Nuevo, de acuerdo con disposiciones del Pleno de la institución.



Según el TE, en caso de necesitar una inscripción con carácter de urgencia para nacimiento, por razones de salud o defunción por repatriación de cuerpos, podrán comunicarse, vía WhastApp, al teléfono 6950-1957.

La atención se brindará en un horario desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.



En cambio, si requiere certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, puede solicitarlos en los supermercados El Machetazo, Rey, Romero y las farmacias Metro Plus, en los horarios que publicarán estos comercios, además en los quioscos multiservicio instalados en varios puntos del país.



En El Machetazo, el sábado 1 de enero de 2022, la atención será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Mientras que en Multipagos, viernes 31 de diciembre, se brindará el servicio en horario regular.

La atención en la entidad se reanudará el 3 de enero en horario regular.

ATENCIÓN: Compartimos horarios de nuestros trámites por videollamadas mañana 31 de diciembre. A partir del domingo 2 de enero retomamos horarios regulares. #TribunalContigo pic.twitter.com/FBT8P2jZd6 — Tribunal Electoral (@tepanama) December 30, 2021

