Un reto para el Idaan: más 300 mil personas no reciben agua potable al día

A diario en Panamá más de 300 mil personas no reciben agua potable en sus casas, un problema que aún no se ha podido solucionar.

El problema varía, por hay sectores donde el agua llega por momentos al día, en otros demora varios días, e incluso en algunas áreas demora semanas en llegar el vital líquido.

En ese sentido el directo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, señala que: "Hay una cifra mayor de gente que no recibe agua 24 horas al día... estamos hablando de más de 300 mil personas... solamente en el Oeste puede haber más de 150 mil".

El funcionario plantea que esta situación es un reflejo de esa inequidad con la que vive un país, distribución de la riqueza. "Somos muy ricos en agua y definitivamente el agua no le llega a todos".

Recordó que Panamá es un país donde se invierte en líneas de El Metro, en puentes, en carreteras, en hospitales nuevos, y no se puede dejar el agua atrás, porque el agua es desarrollo"

Desde su punto de vista la falta de agua: "Es un tema de menos promesa y más trabajo. Es un tema de agarrar los proyectos independientemente de qué administración los inició y reestructurarlos en muchos casos y terminarlos".

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela se prometió que se abastecería de agua potable a la población panameña las 24 horas del día, pero eso solo quedó en promesa.

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, sin embargo miles de panameños viven sin acceso a esta. Un claro ejemplo son los residentes del corregimiento de Las Garzas, donde los tanques permanecen vacíos y sus moradores siguen a la espera de una solución; y en Chilibre cerca de la potabilizadora cientos de personas no reciben el vital líquido.

Ducruet manifestó que se está trabajando en un plan de transformación del Idaan para que sea una empresa que tenga el mantenimiento adecuado, tenga los repuestos adecuados y dé el servicio que la ciudadanía espera.

Admitió que probablemente no termine todo, porque no está en ese puesto para prometer lo que no se va a cumplir, pero sí va a dejar importantes avances en el área Oeste que es prioridad.

Ya con anterioridad Juan Antonio Ducruet informó que la morosidad de los consumidores con el Idaan es de $100 millones, cifra que pudo haber subido en un 18% durante la pandemia.

Las autoridades del Idaan aspiran recuperar al menos 30 millones de dólares, mediante el arreglo de pago que hagan los clientes.

