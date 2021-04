Uniforme escolar no será obligatorio en el regreso a clases semipresenciales

El Decreto Ejecutivo No. 435 del 13 de abril de 2021, que reglamenta el regreso gradual a las clases semipresenciales, establece que el uso del uniforme escolar no será obligatorio.

Versión impresa

Este decreto, que fue publicado hoy en la Gaceta Oficial, modifica el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 25 del 14 de enero de 2021, que establece el calendario escolar de este año en centros educativos oficiales y particulares del Primer y Segundo Nivel de Enseñanza, del Sub Sistema Regular y No Regular.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo, la implementación de la educación semipresencial en los centros educativos oficiales y particulares del país será de manera gradual, progresiva, flexible y segura. En este punto se tomarán en cuenta los aspectos de bioseguridad de cada centro y los lineamientos del año lectivo 2021.

Precisamente, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo destaca que se deberán cumplir ciertas condiciones en los centros educativos para el retorno a las clases semipresenciales:

- Haber conformado el Comité Escolar covid-19, como lo establece la guía para el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción del riesgo de contagio del virus.

- Contar con protocolo de bioseguridad adaptado e implementado.

- Establecer e implementar el plan de retorno seguro, acorde a la realidad de cada centro educativo y a su entorno comunitario, que implica la modalidad educativa a ejecutar, la atención académica de los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

- Que preferiblemente los educadores y personal administrativo del plantel educativo hayan sido vacunados.

VEA TAMBIÉN: ¿Qué implica la 'pausa' en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson contra la covid-19?

- Contar con el consentimiento expreso (firma o huella) del padre de familia acudiente o tutor, para la asistencia del estudiante al centro educativo.

Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir del lunes 31 de mayo de 2021.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!