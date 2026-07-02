Universidad de Panamá coordina reciclaje de propaganda electoral tras culminación de la campaña

Luego de concluir oficialmente la campaña para las elecciones universitarias, la Universidad de Panamá puso en marcha una jornada para el retiro y reciclaje de los materiales propagandísticos utilizados durante el proceso electoral.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, solicitó a los candidatos y a sus equipos de apoyo trasladar los banners y demás materiales que ya no serán utilizados a los estacionamientos de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad (UTTE), ubicados a un costado del Depósito Noriega, dentro del campus universitario.

La medida tiene como propósito central facilitar la recolección de estos materiales para que posteriormente, en coordinación con la Alcaldía de Panamá, sean enviados a procesos de reciclaje, promoviendo una adecuada disposición final de los residuos y reduciendo el impacto ambiental generado durante la campaña.

El rector destacó que esta acción responde al compromiso institucional con la sostenibilidad y el cuidado del entorno universitario, al tiempo que hizo un llamado a todos los participantes del torneo electoral a colaborar con la iniciativa, retirando la propaganda instalada en las distintas áreas del campus.

Durante las últimas semanas, la campaña electoral universitaria generó una importante colocación de banners, pancartas y otros materiales promocionales en diversas facultades y dependencias de la institución.

Con esta jornada de recolección y reciclaje, la Universidad de Panamá busca recuperar los espacios universitarios una vez finalizado el período proselitista y fortalecer las acciones orientadas a la gestión responsable de los residuos sólidos y la protección del ambiente.

Las elecciones universitarias se celebraron el 1 de julio, fecha en la que docentes, estudiantes y administrativos eligieron a las nuevas autoridades universitarias para el próximo período de gestión.