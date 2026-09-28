Universidad de Panamá destaca avances científicos y académicos al cierre de gestión de Flores

Tras una década al frente de la Universidad de Panamá, el rector Eduardo Flores presentó este lunes una Rendición de Cuentas, que reportó una ejecución presupuestaria del 87% y un crecimiento significativo de la producción científica y la formación de profesionales con estudios avanzados.

Durante el último balance de la administración, que concluye formalmente el próximo 30 de septiembre, la institución informó que ejecutó $305.3 millones de los $350.9 millones asignados en el Presupuesto Ley para 2026. Para el próximo año, la Universidad de Panamá tiene una recomendación presupuestaria de $379.4 millones, de acuerdo con la cifra presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Uno de los indicadores destacados corresponde a la investigación científica. Las publicaciones de la Universidad de Panamá indexadas en Scopus pasaron de 54 en 2016 a 263 en 2026, mientras que el número de profesores con grado de doctor aumentó de 341 a 775.

Flores detalló que durante los últimos diez años también se incrementó de 11 a 27 el número de revistas científicas y se establecieron 100 grupos de investigación. Los fondos destinados a bolsas de investigación pasaron de $60 mil a $800 mil. En el área de posgrado se crearon 13 nuevos doctorados, se otorgaron 307 licencias con sueldo y se graduaron 18,840 profesionales.

La Universidad de Panamá también reportó avances en investigación vinculados con la biodiversidad y las ciencias naturales. Entre los resultados recientes figuran el reporte de nuevas especies de cangrejos, árboles, mantis religiosa y escarabajos, además de la identificación de una especie extinta de pez fósil en la Formación Chagres.

En el ámbito académico internacional, agrega Flores que la institución ocupó el primer lugar entre las universidades panameñas por segundo año consecutivo en EduRank 2026 y por cuarto año en SCImago 2026. También ingresó por primera vez al Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education, como la única universidad panameña incluida en esa clasificación.

Otro de los resultados presentados fue la creación de la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, señalada por la institución como la primera de su tipo en Latinoamérica.

En materia de transparencia, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) otorgó a la Universidad de Panamá una calificación de 100 %. Durante el período se formalizaron además el Código de Ética, las Políticas Institucionales y el Reglamento de Licencias y Sabáticas, junto con la implementación de la expedición electrónica de créditos académicos y diplomas.

El informe de Rendición de Cuentas expuesto por el rector Flores incluyó programas dirigidos a estudiantes y trabajadores. El Programa de Exoneración de Matrícula por condición socioeconómica benefició a 9,098 estudiantes, mientras que la Clínica Universitaria atendió a más de 6,000 pacientes. Para el personal se reportaron una nueva escala salarial docente, el pago de cinco bienales y 2,157 permanencias otorgadas a servidores públicos administrativos.

La rendición de cuentas constituye el último balance público del rector antes de entregar el cargo, tras diez años al frente de la primera universidad oficial del país.