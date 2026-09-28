Canciller Martínez-Acha se reúne con su par emiratí para impulsar acuerdos comerciales e infraestructura

En el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, sostuvo un encuentro bilateral con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a la agenda común e identificar nuevas oportunidades estratégicas en materia de cooperación, comercio e inversión.

Durante la sesión de trabajo, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de consolidar los nexos económicos y el diálogo político entre ambas naciones. Para lograrlo, acordaron promover visitas recíprocas de altas autoridades que permitan agilizar los entendimientos bilaterales y afianzar la relación diplomática y comercial entre Panamá y la nación emiratí.

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Panamá y Emiratos Árabes Unidos avanzan en agenda de cooperación, comercio e inversión

Panamá y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) avanzan en la definición de un marco institucional de cooperación bilateral para ordenar sus acuerdos e impulsar alianzas estratégicas. En este contexto, el Gobierno emiratí confirmó que evalúa la reapertura de su Embajada en Panamá para fortalecer la relación diplomática.

Panamá como plataforma logística regional Durante el encuentro, el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez destacó las ventajas del país como hub de distribución para América Latina. Ante esto, EAU mostró interés en utilizar a Panamá para importar, procesar y reexportar insumos del Mercosur, además de analizar inversiones estratégicas como las de DP World.

Neutralidad del Canal, conectividad y diplomacia En materia de seguridad marítima, Panamá reiteró la invitación a los EAU para adherirse al Protocolo de Neutralidad del Canal, propuesta actualmente en revisión formal. Asimismo, acordaron potenciar la conectividad aérea directa y firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación entre sus academias diplomáticas.