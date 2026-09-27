Wonder Lady se clasificó para el Confraternidad del Caribe

Wonder Lady ganó claramente el clásico Sociedad de Dueños de Caballos y se clasificó como la principal representante de Panamá para la Copa Confraternidad del Caribe, versión yeguas.

Esta alazana, por Dublin en One Millon Lady, superó ampliamente a la campeona Jaque Doble, bajo una monta magistral de Omar Hernández.

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La ganadora, que fue criada en el Haras San Miguel, fue presentada por Rafael Fernández Prado para imponerse en la carrera de 1700 metros, distancia que cubrió en 1:48.2, tras emplear parciales de 24.2, 49.2, 1.15.3 y 1:41.1 la milla.

La escoltaron Jaque Doble, Noche de Cumbia, Dejanira y Sol Dama Blanca.

Wonder Lady compitió para los colores del Stud Piura y ganó su séptima carrera en 29 participaciones oficiales.

El clásico Sociedad de Dueños de Caballos se disputó en honor a Elliot Alexis Rodriguez