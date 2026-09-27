¿Vamos se saltó un paso para inscribir su partido político?

Para aquellos que conocen de política partidista, es una incongruencia que el movimiento político argumente que en la lista de iniciadores del partido que desean constituir, están los 70 mil adherentes para ser reconocidos.

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El expresidente del partido Panameñista, José Blandón Figueroa, señaló que Vamos lo que presentó la semana pasada es la lista de 1,000 inscritos que se requiere para ser considerado como partido en formación.

"Para mí es un juega vivo", planteó Blandón en su programa que se transmite en Radio Panamá.

Según los dirigentes de Vamos, como la suma inicial se contabiliza, con la cantidad que presentaron deben tener todo en regla para ser constituidos como partido político.

No obstante, Blandón señaló que el Código Electoral es claro y plantea un proceso para inscribir al partido en formación y otro son los pasos para ser constituido como un partido político.

Según el actual Código Electoral, para constituir un partido político se requieren un poco más de 45,500 firmas.

Si se llega a reformar el porcentaje a 3%, medida aprobada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), propuesta por el Tribunal Electoral, la cantidad de firmas se elevaría a más de 68 mil.

La dirigente de Realizando Metas (RM), Alma Cortés, había advertido el pasado 20 de septiembre que el artículo 58 es claro al disponer que la presentación del memorial es el primer paso para publicar la resolución que autoriza y ordena la entrega de los libros de inscripciones que se regula en el artículo 66.

¿Qué código aplican a Vamos?, preguntó la política.

