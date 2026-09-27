Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado a tiros dentro de un vehículo con matrícula EU6472, de color gris, el cual fue dejado abandonado en el sector de Rincón de Río Hato, en la provincia de Coclé.

La alerta fue recibida por la Policía Nacional (PN) a través de una llamada telefónica en la sala de Atención Ciudadana de la estación policial de Río Hato.

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Las unidades policiales que acudieron al sitio para verificar la información hallaron dentro del automóvil el cuerpo sin vida de un hombre, quien vestía suéter color crema y pantalón corto color rojo. La víctima presentaba varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

La Policía Nacional también ubicó en el sitio a varias personas, quienes informaron que dos hombres armados y encapuchados se habían internado en un área boscosa cercana.

Según la descripción recabada, uno de los presuntos atacantes es de tez trigueña, vestía chaqueta de color rojo con gris, pantalón corto de color negro y calzaba chancletas.

El segundo sujeto es de tez morena y llevaba puesto suéter gris, pantalón corto y chancletas.

Ambos sujetos fueron capturados durante los operativos realizados por la PN en el sector de Rincón de Río Hato, donde además se logró recuperar un arma de fuego, presuntamente utilizada en el homicidio.