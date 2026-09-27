'En la selección no hay partidos amistosos': Panamá alista su debut ante Nueva Zelanda en Japón

Panamá piensa en Nueva Zelanda, un partido que en papel sirve de termómetro para evaluar el nivel del equipo, con un plantel integrado por una mezcla de jugadores jóvenes y algunos experimentados.

El equipo panameño se traslada a Tokio, Japón, para competir en un torneo internacional de preparación en el que también participarán Nueva Zelanda, Ecuador y Japón. Sin embargo, para La Roja no existen torneos ni partidos de fogueo.

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“El profe (Thomas Christiansen) siempre nos inculca a cada uno de nosotros que no hay partidos ni torneos amistosos. Queremos tomar esta competición con la mayor seriedad posible”, expresó de forma clara y precisa el delantero Tomás Rodríguez este domingo (ayer), tras los entrenamientos en el Centre for Sports Excellence, sede de práctica del Bengaluru FC.

Panamá llegó a Tokio luego de empatar 1-1 ante India, en un encuentro donde se dio minutos de juego a muchos jóvenes.

Rodríguez, delantero del Barcelona SC de Ecuador, también se refirió a las nuevas figuras y añadió que es una oportunidad para los jugadores jóvenes que vienen a aportar y están haciendo las cosas de la mejor manera. No obstante, dejó una advertencia clara al expresar que “estar en la selección no es fácil”.

En el torneo internacional, el combinado panameño debutará ante Nueva Zelanda el 1 de octubre.

“Sabemos que es un partido complicado; Nueva Zelanda es una buena selección y creemos que eso nos va a ayudar bastante a competir y a saber de qué estamos hechos para lo que se viene después”, sostuvo por su parte el defensa Eduardo Anderson.

Tras medirse a Nueva Zelanda, Panamá se enfrentará el 5 de octubre contra Ecuador o Japón.

Todos estos encuentros sirven de preparación para la Liga de Naciones de la Concacaf.

“En noviembre tenemos partidos difíciles, pero como siempre, con ganas de hacer historia. Hay que afrontar estos compromisos de la mejor manera para aprovechar la oportunidad”, concluyó Anderson en referencia a Liga de Naciones de la Concacaf.