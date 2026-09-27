Gianmatteo Rousseau: panameño se sube a un monoplaza y acelera en su debut en la USF Juniors

El joven piloto panameño Gianmatteo Rousseau conquistó la segunda posición entre 20 pilotos este sábado, en la carrera final, para firmar un histórico debut en su primera experiencia en monoplazas dentro de la división USF Juniors.

El joven de 14 años compitió este fin de semana en su primera carrera de la división USF Juniors, que se llevó a cabo en el circuito de Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin (Estados Unidos).

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El balance inicial fue positivo para Rousseau, piloto panameño que busca abrirse camino en Europa.

Demostró capacidad de sostener ritmo durante todo el fin de semana y una rápida adaptación a estos potentes autos de carrera.

Rousseau alcanzó su mejor actuación del fin de semana el sábado al terminar en la segunda posición en la carrera final, donde logró su mejor rendimiento en la quinta vuelta con un 2:16.6924 minutos.

En su primera experiencia a bordo de un monoplaza, el piloto panameño acumuló un valioso aprendizaje de la mano del equipo Zanella Racing.

En las tres carreras del fin de semana en el icónico circuito de Road America, Rousseau acumuló un total de 48 puntos en la USF Juniors, competencia que le sirvió de preámbulo para su primera temporada en la Fórmula Española en 2027.

Habla Oscar Terán...

El piloto profesional Oscar Terán, quien en el año 2004 debutó internacionalmente en el Fórmula Renault de México 2000, calificó como un paso importante dentro de las escaleras europeas hacia categorías superiores y, también hizo una lectura económica del salto dado por Rousseau.

" Muy feliz que Gianmatteo logre esa nueva etapa y ojalá consiga el apoyo de patrocinadores, ya que esa es la parte más difícil , la cual si se le complica para el piloto se vuelve un estres, el cual no lo deja concentrarse bien en la carrera y poder representar a Panamá como debe ser", remarcó

Con este histórico podio en su debut, Gianmatteo Rousseau dejó su huella en la USF Juniors y dio un paso significativo en su camino hacia el automovilismo internacional, llevando el nombre de Panamá a lo más alto de la competencia.

La Fórmula 4 es una categoría de monoplazas que funciona como la base de la pirámide de desarrollo del automovilismo de circuito en el que también están la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la máxima categoría, la Fórmula