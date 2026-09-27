Presidente celebró junto a los santeños la gran fiesta de Guararé

El presidente José Raúl Mulino participó este domingo del Festival Nacional de la Mejorana en su 74.ª edición en Guararé, en la provincia de Los Santos, donde compartió con autoridades gubernamentales y pobladores que celebran esta tradicional fiesta.

Estuvo acompañado de ministros, vice ministros, directores de entidades gubernamentales, diputados y decenas de vecinos del lugar que disfrutaban de la actividad, en celebración de esta festividad conocida, también, como el Festival de Guararé.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

“Me alegra mucho estar otra vez aquí en la fiesta. Me alegra siempre estar con ustedes y oír al gran Colaco”, expresó Mulino en la celebración, que tuvo lugar en la residencia del ministro de Educación Ventura Vega, y fue amenizado por la orquesta de Ornilo Moisés Cortez García, mejor conocido como ‘Colaquito Cortez’.

El Festival Nacional de la Mejorana es una de las máximas expresiones folclóricas y culturales de Panamá, celebradas del 19 al 28 de septiembre de 2026 en Los Santos, considerado la cuna del folclore panameño.