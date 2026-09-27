Un muerto y dos heridos por un accidente con el sistema eléctrico fue el saldo de un hecho registrado en la comunidad de El Polvorín, en el corregimiento de Cativa, provincia de Colón, a primeras horas de la noche de este domingo.

Cerca de las 7:00 p. m. llegó un vehículo particular a la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero con tres personas heridas producto de descargas eléctricas.

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Al ingreso al centro hospitalario Luis del Carmen Hernández, de 37 años de edad, llegó sin signos vitales.

Condición de los heridos tras la descarga eléctrica

Por su parte, el segundo paciente fue identificado como César Jaén, de 29 años de edad, quien presentaba hematomas en la pierna derecha y quemaduras leves.

El tercer paciente fue Rodrigo Campuzano, de 46 años de edad, quien llegó con heridas en los dedos del pie izquierdo, también producto de las descargas eléctricas.

Causa del accidente e inicio de investigaciones

En medio de la atención médica se informó que los afectados se encontraban realizando un trabajo cuando tocaron un cable eléctrico, lo que provocó la descarga.

Tras el suceso, las autoridades competentes iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de este hecho que cobró la vida de una persona y dejó dos heridos en la provincia de Colón.