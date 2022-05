Urgen procesos estandarizados para la oferta de pruebas rápidas de VIH

Panamá cuenta con una oferta gratuita de pruebas de VIH, pero a nivel institucional existen muchas debilidades, así como barreras normativas, económicas, sociales y culturales que impiden a la población tener acceso oportuno al diagnóstico, reveló el estudio de Aproximación sobre la Oferta y el Acceso a Pruebas Rápidas de VIH en Panamá.

Cerca de 40% de las personas que viven en Panamá con VIH no saben que son portadoras del virus, lo que a su vez impide que reciban tratamiento y tengan la posibilidad de una vida sana y productiva.

Para Natasha Dormoi de la ONG Aids Healthcare Foundation (AHF Panamá), esto se resume en la limitada inversión en capacitación del personal de salud y en la supervisión del cumplimiento del algoritmo o procedimiento de la atención a los pacientes.

Dormoi señala que en la práctica muchas instalaciones de salud no cuentan con los espacios adecuados para garantizar la privacidad en la atención, hay una ausencia de pre y post consejería a los pacientes, falta personal, no tienen las pruebas para aplicarlas, no se cumple con la gratuidad, además de la larga espera de la entrega de los resultados que pueden tomar hasta cuatro semanas.

AHF están en 12 países en América Latina y el Caribe, pero el costo de las pruebas rápidas en Panamá es el más elevado por el requerimiento de un tecnólogo médico. Dormoi sostiene que en otros países las pruebas rápidas las realizan cualquier personal adscrito a los ministerios de Salud, y los promotores de las ONGs se capacitan y salen a las comunidades a buscar las poblaciones de mayor riesgo.

Una prueba rápida en el mercado se puede adquirir entre $2.50 a $3.00, pero a eso, hay que agregar el costo del tecnólogo médico, además del consejero vinculador, explica Dormoi.

La prueba rápida de VIH se puede hacer mediante una muestra de sangre sacada de un pinchazo en el dedo, sin embargo, en las instalaciones de Salud se saca la sangre por venas, lo que representa consumo de recursos que van desde un tecnólogo hasta los insumos.'

por ciento de las personas que viven con VIH no saben que son portadoras del virus, revela estudio de aproximación y acceso a pruebas rápidas. 34

mil personas viven con VIH en Panamá.

Al 2020, el gasto en la atención del VIH alcanzó los $36 millones 070 mil 753 dólares, según los resultados preliminares no oficiales de la Medición del Gasto en SIDA Panamá 2020 del Ministerio de Salud (Minsa) publicados el pasado mes de marzo.

Otro de los hallazgos del estudio, es la barrera en la cual se constituye el requerimiento de una orden médica para realizarse una prueba rápida de VIH en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud.

Reconoce que en materia legislativa y normativa, Panamá favorece el diagnóstico temprano del VIH por medio de pruebas rápidas, sin embargo, debe dar un giro en la promoción, educación, acceso al diagnóstico y a la vinculación al tratamiento.

Ante esta realidad, el estudio de Aproximación sobre la Oferta y el Acceso a Pruebas Rápidas de VIH en Panamá advierte un país que está lejos de alcanzar las Metas 95-95-95 para poner fin al SIDA en el 2030, las cuales plantean que para 2030 el 95% de las personas que viven con VIH deben conocer su estatus, el 95% de quienes conozcan su estatus de VIH estén en tratamiento y que de ese grupo de personas el 95% se encuentre indetectable.

AHF Panamá en el 2021 realizó unas 4,473 pruebas rápidas gratuitas, identificando 120 personas con VIH, con una vinculación efectiva del 100% al tratamiento. La mayoría de los pacientes fueron hombre, con un gran porcentaje de hombres que tienen sexo con otros hombres, una población clave afectada por el VIH. La mayoría en un rango de edad entre los 18 y 35 años, con mayor predominio de personas de 20 a 35 años, lo que indica que cada vez son más jóvenes.

Unas 34 mil personas viven con VIH en Panamá, según cifra actualizada al 2021, con alta prevalencia en la población transexual y trabajadoras sexuales. Un 91% de los detectados están en tratamiento.

La prueba rápidas del VIH es una tecnología simplificada que se aplica a nivel mundial para detectar anticuerpos de VIH con resultados confiables en 15 minutos; previo a su aplicación en instalaciones médica o bien en las ONGs, se acompaña con una pre consejería, y si el paciente da positivo se aplica una segunda prueba con diferente marca como establece el algoritmo para confirmar diagnóstico, con una post consejería y el proceso de vinculación al paciente.

¿Cuál es la posibilidad de que en Panamá se puedan aplicar las autopruebas de VIH?

En Panamá, persistente estigma y discriminación hacia el VIH/SIDA, lo que genera una barrera para que las personas con prácticas de riesgo quieran hacerse la prueba, detalló el estudio.

Dormoi agrega el miedo y el desconocimiento sobre el tema que tienen el paciente a la hora de practicar la prueba acompañado de un personal capacitado. "El paciente siente temor, tristeza y ansiedad, siente que el mundo se le viene encima, ni pensar en una persona sola en su casa frente a un resultado positivo", sostiene.

Ante esto, Dormoi concluye que aunque las autopruebas pueden ayudar a reducir la primera brecha que es el diagnóstico, en Panamá falta mucha educación, promoción de las pruebas rápidas y el apoyo para lograr la vinculación al tratamiento, para después hablar de autopruebas de VIH.

