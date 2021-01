Vale digital: Solo el uno por ciento de los inscritos en el programa cedieron el beneficio

Versión impresa

En menos de un mes, la totalidad de los inscritos en el programa Panamá Solidario, específicamente en el vale digital, completaron el proceso de validación que se inició el pasado 1 de enero de 2021.

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, confirmó que el proceso se completó en un ciento por ciento.

Oliva mencionó que el 99% del total de las personas que completaron el formulario, indicó que sí deseaba seguir recibiéndolo y solo un 1% prefirió cederlo para que otra persona pudiera beneficiarse.

Panamá Solidario tiene registrado un total de 810,060 personas que están dentro del programa, según las dos últimas recargas del vale digital del mes de enero.

En cuanto a las quejas de beneficiarios que no pueden acceder a su saldo, el administrador de la AIG precisó que se han tomado las medidas con los comercios y las autoridades correspondientes, no obstante, comentó que, si el beneficiado está seguro que no cuenta con el saldo, puede interponer la denuncia ante la Fiscalía.

Igualmente, los afectados pueden interponer sus quejas en las líneas 311 o 140, agregó.

Mediante el decreto de Gabinete 838 del 11 de diciembre del 2020, el Gobierno Nacional estableció que, para recibir el vale digital en el 2021, los interesados debían solicitar su validación. La información proporcionada es verificada por las distintas entidades públicas que proveen datos y aprobada por la Comisión Interministerial.

El proceso de verificación se realizó a través de la página web: www.vale.panamasolidario.gob.pa, en que luego de colocar su número de cédula, el interesado podía definir si deseaba continuar en el plan de vale digital o ser excluido.

Oliva también detalló que no cuentan con una información precisa sobre la cantidad de personas que se le haya suspendido el beneficio por incumplir las normas sanitarias.

A principio de este año, el Consejo de Gabinete autorizó la suma de 112 millones 761 mil 300 dólares para cubrir los costos del bono físico y vale digital correspondiente al mes de enero.

Desde el 1 de febrero se registrará el aumento de 100 a 120 dólares en el vale digital que fue anunciado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el pasado 2 de enero en el pleno de la Asamblea Nacional.

Las primeras recargas del año 2021 se registraron entre el 4 y 8 de enero para las provincias que entraban en una cuarentena total por la alta incidencia de casos de coronavirus, mientras que en el resto de las provincias se hizo efectivo desde el pasado 11 de enero.