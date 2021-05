Vaticinan que más escuelas no inicien hoy clases semipresenciales

"La mayoría de las escuelas que se tenía planificado iniciarán clases hoy, no lo harán como ya lo habíamos anticipados", aseguró el dirigente magisterial, Humberto Montero.

El profesor indicó que no le sorprende el anuncio hecho por las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca), el cual indica que ante el riesgo de un aumento de contagios de la covid-19, se decidió aplazar el inicio de las clases semipresenciales en 22 centros educativos de cinco regiones educativas de la provincia de Panamá.

Montero indicó que el tiempo les ha dado la razón, ya que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Meduca no se ponen de acuerdo en el tema del regreso a clases semipresenciales.

"No puede ser que el Ministro de Salud salga en un canal de televisión diciendo que el RT de reproducción del virus está aumentando en las regiones de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Panamá y San Miguelito y que posiblemente algunas de esas 100 escuelas que inician clases hoy no lo hagan y dos días después el Meduca diga que 60 escuelas estaban listas para iniciar y las otras 40 estarían entre jueves y viernes de la semana pasada", dijo.

Añadió que el Meduca está violentando la norma, ya que los comités covid-19 de cada colegio son los que tienen que evaluar las condiciones para un regreso seguro y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad reglamentados en la resolución 100 creada entre el Meduca y el Minsa.

"Lo están violentando porque los representantes de los comité covid-19 son los responsables de elevar al acta, el informe de aquellas situaciones que se presenten y aquí es donde entra el Minsa y valida lo que hizo el comité", señaló.

Montero señaló que en ese tema ni los directores de la escuelas, ni la ministra de Educación tienen injerencia en que los comités hagan cumplir las 26 funciones que le dieron para que se certificara por parte del Minsa las escuelas que posiblemente entraban a clases a partir de hoy.

Las escuelas del sector público y particular que no iniciarán clases son: Academia Interamericana de Panamá (Juan Díaz), Juan E. Jiménez (24 de Diciembre), Marcia Cañellas, Metropolitan School of Panama y Juan Arturo Martinelli (Pedregal), Instituto Albert Einstein (San Francisco), Isaac Rabín y Kings College Panamá (Ancón), C.G.B.G. El Trencito del Saber ABC (Pacora), C.G.B.G San Juan de Pequení, C.E.B.G Victoriano Lorenzo, Emberá 2.60, La Tranquilla, Peña Blanca, Quebrada Ancha, San Juan de Pequení, Mono Congo (Chilibre), Liceo Francés (Veracruz), Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingue de Panamá, Internacional School of Panama (Rufina Alfaro) y escuela Río Tigre Abajo.



Las clases, suspendidas desde marzo del año pasado, iniciarán de manera semipresencial a partir de hoy.