Viajeros del Metro podrán llevar maletas más grandes

El Metro de Panamá aplicó modificaciones al reglamento de viajeros e incluyó cambios en las dimensiones del equipaje permitido para los viajeros.

Los viajeros que cuenten con su boleto de transporte válido pueden llevar objetos o paquetes que porten dimensiones de 950mmx750mmx650 mm, siempre que estos no supongan una molestia o peligro para el resto de los viajeros del Metro de Panamá.

El Decreto Ejecutivo No. 82 de 21 de marzo de 2023, que modifica el numeral 3 del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 261 de 4 de abril de 2014, que establece el Reglamento de Viajeros del Metro de Panamá fue publicado en Gaceta Oficial. Anteriormente, las dimensiones permitidas no sobrepasaba los 100cmx60cmx60cm.

El ajuste al reglamento responde a la puesta en servicio del Ramal de la Línea 2 del Metro de Panamá y para equiparar las medidas autorizadas por el sistema de tratamiento de equipajes automatizado del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El decreto aclara que las dimensiones recomendadas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen corresponden al resultado de un estudio estadístico de dispersión sobre el tamaños del equipaje que transita por la terminal aérea y a las dimensiones que permiten que el 95% del equipaje de los pasajeros puedan ser atendidos en el sistema BHS de manejo de equipaje.

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) inauguró el pasado 16 de marzo el Ramal de la Línea 2 del Metro de Panamá que conecta con las Estaciones ITSE y Aeropuerto.

El Ramal de la Línea 2, con una extensión de 2 kilómetros, atiende la demanda de miles de pasajeros, estudiantes del Inadeh e ITSE y cerca de 100 mil habitantes de los sectores de Tocumen, Cabuya, La Siesta, Hacienda Santa Fe, en el sector Este de la ciudad.

Los usuarios del Ramal de la Línea 2 se conectan a través de la Estación Corredor Sur desde donde sale un tren desde el andén central hacia las Estaciones ITSE y Aeropuerto.

Los trenes salen del andén central de la Estación Corredor Sur Línea 2 con una frecuencia de 10 minutos.

La tarifa actual del Metro se mantiene para quienes se movilicen en las Estaciones ITSE y Aeropuerto; es decir 0.50 centésimos Línea 2 y 0.35 centésimos Línea 1.

