Violencia en las redes sociales, un problema que afronta la sociedad

La proliferación de las publicaciones con contenido violento en las redes sociales pueden desencadenar más violencia en las nuevas generaciones, opinaron algunos especialistas.

La preocupación surge al ver que a diario en las redes sociales se difunde contenido violento y sin control, lo cual puede influir en quienes no tienen madurez ni autocontrol.

La psicóloga Xochitl McKay explica que los actos violentos antes se quedaban en el lugar donde se cometían o se conocían por los medios de comunicación, sin embargo, ahora se hacen públicos en un espacio de internet que es ilimitado y una vez que se publica, no hay cómo pararlo.

Destaca que la persona que sube esta información no piensa en las consecuencias de lo que pueda ocurrir ni cómo puede impactar a otras personas, además de todo el impacto psicológico que genera.

Según la psicóloga, estas conductas van a depender de dos factores, uno de ellos es cuán sana esté una población y hasta dónde lleguen los principios de las personas para compartir información que desconocen hasta dónde puede terminar y que inclusive, puede llegar a los familiares.

Por otro lado, resaltó que están las personas que el morbo les produce placer, que se alimentan y se sienten felices con esas situaciones. "Se sienten una celebridad, o tienen la noticia de primera mano, entonces ese tipo de personas pasa esta información, la comparte, se burla y ahí ya estás haciendo violencia".

"El impacto que recibe la persona involucrada en la información es desastroso y los trastornos van desde tristeza y melancolía hasta daños psicológicos que pueden terminar con la muerte de una persona," precisó.'

Según un estudio de "The Global State of Digital in 2019", elaborado por Hootsuite y We Are Social, se estima que 3,484 billones de personas utilizan las redes sociales, lo que representa 45% de la población mundial.



Aunque en la actualidad es muy difícil controlar este tipo de contenido en las redes sociales, se debe hacer docencia en dos vías, en el caso de los menores de edad los padres deben conversar sobre la violencia en redes sociales y sus repercusiones.



Si en algún momento son víctimas o saben de alguien que esté pasando por una situación de violencia por redes sociales, se debe conversar y los padres orientar y promover la confianza y los valores. Tecnológicamente usar los filtros establecido las autoridades.