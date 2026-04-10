Armas por Comida y Electrodoméstico se traslada a la 5 de mayo

El programa “Armas y Municiones por Comida, Medicina y Electrodomésticos” se realizará este lunes, 13 de abril, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el parque El Polvorín de la Plaza 5 de mayo.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, hizo un llamado a toda la población de la capital y Panamá Oeste para que se acerquen a la 5 de mayo y traigan sus armas y municiones.

“Tenemos personas que conocen de estos equipos y catalogaran de forma correcta el valor de las mismas, estén o no funcionando”, subrayó Correa.

Juan Antonio Herrera, director de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), calificó como acertado el programa, ya que se retira armas y principalmente las ilegales que están en las calles.

“La persona entrega el arma y de inmediato se inhabilita, se corta el cañón, las correderas, los revólveres, se parte por la mitad y, finalmente, todo el grupo recolectado queda destruido”, aseguró Herrera.

Durante la administración del presidente José Raúl Mulino, se han efectuado 19 jornadas de programa “Armas y Municiones por Comida, Medicina y Electrodomésticos”.

De estas, 6 han sido en San Miguelito, 6 en Panamá Este, 5 en la provincia de Colón y 2 en Panamá Oeste, con un total de 1,165 armas entregadas y 96,824 municiones retiradas.

