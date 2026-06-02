Cae alias “Tito Recorte”, uno de los más buscados por pandillerismo en San Miguelito

La Policía Nacional logró la aprehensión de Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, durante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Villa Esperanza, Los Andes No. 1, distrito de San Miguelito.

Alias “Tito Recorte” figuraba en la lista de los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, Alvarado Gaona es señalado como un supuesto miembro de la pandilla autodenominada Sinaloa, con área de operación en el distrito de San Miguelito. Su captura representa un golpe significativo contra las estructuras delictivas que operan en esta zona.

Cabe destacar que la Policía Nacional mantenía una recompensa de B/.5,000.00 por información que condujera a la ubicación y detención de este sujeto, lo que refleja la importancia de su captura en el marco de las acciones de seguridad ciudadana.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas, que fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes como parte de las evidencias recabadas.

El detenido y los indicios encontrados fueron remitidos a órdenes de las autoridades competentes, quienes darán continuidad al proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener acciones firmes contra el crimen organizado y las pandillas, reforzando la seguridad en comunidades vulnerables.