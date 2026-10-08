Desmantelan puntos de venta de droga en Colón y Panamá Oeste tras 12 allanamientos

Las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, ejecutaron la Operación "Comunidad Segura", una ofensiva orientada a desarticular redes dedicadas al microtráfico de drogas en las provincias de Colón y Panamá Oeste.

El operativo incluyó 12 diligencias de allanamiento y registro simultáneas en diversos puntos estratégicos, culminando con la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas al menudeo y distribución de sustancias ilícitas en zonas residenciales y de alta concurrencia comercial.

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Durante las intervenciones, los estamentos de seguridad incautaron un lote de armas de fuego, municiones de diversos calibres y múltiples envoltorios con presunta droga listos para su comercialización.

Ofensiva frontal contra la venta de drogas al menudeo

La acción antidrogas fue liderada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, como parte de la estrategia para neutralizar la proliferación de puntos de venta de sustancias ilícitas que impactan la tranquilidad comunitaria en ambas provincias.

Tanto los aprehendidos como las evidencias recabadas fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para la correspondiente legalización de aprehensión, formulación de cargos e imposición de medidas cautelares ante los juzgados de garantías.