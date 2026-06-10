Guerra tecnológica: Caen 1,300 "narcodrones" en cárceles panameñas

Las prisiones del país se han convertido en el escenario de una auténtica guerra tecnológica. En lo que va de 2026, los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias, se ha logrado el decomiso masivo de 1,349 drones.

Estos hallazgos encienden las alarmas al dejar en evidencia la creciente sofisticación de las redes delictivas, las cuales compran tecnología comercial y la modifican para burlar los controles perimetrales.

Estos "narcondrones" y "drones armados" son utilizados por el crimen organizado para crear rutas aéreas ilegales hacia el interior de los patios y pabellones.

El arsenal decomisado: Armas, municiones y alta tecnología

El uso de estos dispositivos electrónicos no era solo para espionaje; servía como el principal canal de suministro de las bandas criminales dentro de los penales. Gracias a las investigaciones internas y el rastreo de estos aparatos, las autoridades destacan que han logrado incautar un impresionante botín:

55 armas de fuego de diversos calibres.

715 municiones vivas.

56 proveedores de balas.

1,855 teléfonos celulares con sus respectivos cargadores (clave para que los capos sigan operando desde prisión).

Más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas (drogas).

Patrullajes aéreos y blindaje perimetral

Ante esta peligrosa modalidad que desafía la seguridad nacional, la Policía Nacional informó que ha tenido que redoblar de urgencia sus sistemas de detección y respuesta.

Nuevas medidas tácticas: El plan de contingencia incluye la activación de patrullajes aéreos y terrestres especializados en zonas vulnerables, además de capacitaciones intensivas al personal penitenciario y operativo para interceptar estos aparatos en pleno vuelo.

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Las autoridades lanzaron un llamado urgente a la colaboración ciudadana. Piden a los residentes de las comunidades cercanas a los centros penitenciarios que denuncien de inmediato de forma anónima cualquier actividad sospechosa o vuelo de drones en horas de la noche.