Madre de Kai Lia se desplazaría con caravana de migrantes

Familiares de la niña Kai Lia Martínez piden a las autoridades fortalecer la comunicación con otros países a fin de dar con su paradero.

En este sentido Jorge Martínez, padre de la menor, aboga para que se envíe una solicitud de colaboración a la fiscalía de México para activar las alertas Amber y Alba.

Además consideran necesario que Interpol notifique sobre la desaparición a hospitales y el servicio de migración mexicano.

Kai Lia, de seis años, habría sido sustraída por su madre. El 24 de diciembre de 2023 debía ser devuelta, pero Martínez recibió un mensaje de la mujer anunciando que, por diversos motivos, no le devolvería a su hija.

La mujer habría aprovechado una caravana de migrantes para moverse con mayor facilidad.

Ricaurte Martínez, abuelo de la niña y rector de Ganexa, lamentó que la mujer ponga en riesgo la seguridad de ambas.

"A qué mamá se le ocurre llevarse una niña, sin una necesidad, en una caravana de migrantes. Del otro lado hay un peligro latente y ella no midió las consecuencias", expuso en conferencia de prensa.

Por otro lado, el padre de Kai denunció el manejo negligente que le han dado las autoridades panameñas al caso.

Destacó que no se molestaron en revisar las cámaras municipales y no fue hasta principios de marzo que tuvo acceso a las mismas. Sin embargo, los videos no correspondían con las horas en las que se vio por última vez a la niña.

También cuestionó el trabajo de Senafront, quien no se percató de la salida de la menor del país.

