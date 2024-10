¿Cómo mantenerse a salvo en la era digital?

¿Qué acciones se pueden emprender para para mantenerse seguros en línea? Especialistas dan respuesta a esta interrogante en el marco de este mes, pues octubre es el mes de la conciencia sobre la ciberseguridad.

Señalan que en un mundo donde no es posible imaginar sin estar presente en el ciberespacio, la importancia de la seguridad en la nueva era digital no se puede subestimar.

Las personas y organizaciones están en medio de constantes amenazas, pues los cibercriminales están utilizando métodos de ataques cada vez más avanzados y automatizados, desde rápidos esquemas de phishing hasta elaborados ataques de ransomware, donde se aprovecha cualquier oportunidad para obtener ganancias económicas.

¿Qué hacer?

El tema del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad 2024 es "Secure Our World" (Proteger nuestro mundo).

Por esta razón, especialistas de Soluciones Seguras brindan algunas medidas de ciberseguridad que le permitirá protegerse usted, su familia y a su negocio de las amenazas en línea. ¡Tome nota!

- Manténgase informado: Estar al día con las últimas tendencias en ciberseguridad le permitirá protegerse mejor tanto a nivel personal como empresarial.

- Use VPN: Aseguran la transmisión de datos al crear conexiones privadas y encriptadas. Use proveedores confiables y desactive el Wifi cuando no sea necesario.

- Actualice dispositivos y software: Actualice periódicamente los dispositivos para evitar vulnerabilidades y corregir fallos de seguridad mediante parches proporcionados por los fabricantes.

- Proteja su privacidad en redes sociales: Configure la privacidad de sus perfiles, evite aceptar solicitudes de desconocidos y no comparta información personal como su dirección.

- Evite redes Wifi públicas: No realice transacciones sensibles en redes abiertas y cierre todas las sesiones al terminar.

- Gestión de contraseñas: Use contraseñas robustas con combinaciones de números, letras y símbolos (mínimo 10-12 caracteres); emplee un gestor de contraseñas para generar y almacenar claves seguras; y active Múltiples Factores de Autenticación (MFA) para una protección adicional con métodos como SMS o reconocimiento facial.