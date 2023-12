Modelo educativo requiere un cambio urgente en la región

BOGOTÁ-Colombia. Urge cambiar el modelo educativo en la Lationamérica, aseguró este lunes, Claudias Uribe, directora de la UNESCO, durante la inauguracipon de LAC ICT TALEN2023 SUMMER, que se realiza en Bogotá, Colombia con la participación de jóvenes y empresarios de disferentes países.

UrIbe, ratifica la deficiencia en la educación en región y aboga por nivelar las condiciones de los alumnos y flexibilizar el sistema educativo, que permita una mejor preparación y acceso a la tecnología.

“Tenemos que cambiar urgente el sistema educativo nen todos los países de este continente. Esta es nuestra gran debilidad; desde hace 30 años venimos trabajando en muchos aspectos y hoy día podemos decir que el 50% de los estudiantes entre tercer y quinto grado no están preparados y esto se agudiza en sexto grado, este problema tiende a crecer en nuestros en toda la región".

“Hoy día la población no está aprendiendo en el sistema básico de la educación y es importante tener una base para acceder al uso de la tecnología. Hay muchas bolsas de pobreza en nuestra región”, asguró Uribe frente a estudiantes y representantes del gobierno colombiano, la agancia de noticias EFE y de la transnacional tecnolñogica Huawei.

"Hay una gran población rezagada y tenemos todos que ayudar para igualar el piso, para poder ser más competitivos. Nuestro sistema educativo exige de un abordaje ya, y la tecnología es una parte importante para lograr los cambios que se requieren nuestros estudiantes para que tengan más oportunidades en su vida profesional”, finalizó diciendo Uribe.

Por otro lado Oscar Becerra, ex ministro de educación de Perú, dice que "en America Latina corremos en sentido distinto en materia educativa, es algo que le hace mucho daño a la educación son las huelgas de educadores y aquí podemos poner a China es un ejemplo, ellos no tienen esos problemas y así en los últimos años han sacado a 600 millones de personas de la pobreza".

"La Inteligencia Artificial, tiene un efecto secundario, retrocedemos, y el lenguaje es violento, literalmente nos estamos matando y nos odiamos cada vez más, esas herramientas deben servir para el diálogo. El diálogo es lo que nos hace humano y a educación lo que le falta es deseos de aprender. Usemos la tecnología para desarrollar lo que hacemos bien, por ejemplo el desarrollo digital del talento, la tecnología puede hacerlo. ", indicó Becerra.

Por su parte Juan Bonora de Huawei Argentina, coinciden que hay una gran brecha tecnológica y el objetivo principal de esta empresa es hacer un trabajo con los jóvenes talentosos. “Estamos perdiendo el uso del lenguaje, la tecnología nos podría ayudar si utilizamos esas herramientas. HUAWEI tienen varios programas con jóvenes y habrán unos 2.5 millones de ellos preparados para ayudar a la transformación digital en el mundo, buscamos cómo reducir la brecha tecnológica”.

Por otro lado Valtencir Mendes, chef of education of UNESCO aseguró que " que 6 de cada 10 estudiantes en Latinoamérica, no tienen capacidad de lectura y 8 de lcada 10 no entiende una operación básica de matemáticas, esto es el resultado de un estudio hecho antes de pandemia, el resultado que esperamos ahoira es catastrófico. Necesitamos proyectos en los diferentes paises y que la educación sea más lo importante para los gobiernos y la sociedad”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!