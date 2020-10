Retos peligrosos en redes sociales acechan la vida de los jóvenes

En medio de la pandemia, peligrosos retos se han publicado en algunas redes sociales, generando cierta controversia y preocupación entre la sociedad, ya que estos jóvenes ponen en riesgo su vida y la de sus compañeros.

Se trata de varios "challenge" que se han vuelto virales en la red social de "Tik Tok", entre ellos está el "skull breaker challenge", que consiste en que tres jóvenes, uno de ellos brinca mientras los otros dos barren sus piernas de atrás hacia adelante, esto trae como consecuencia que la primera persona caiga de espaldas, sin la posibilidad de poder meter las manos.

Otro es el que consiste en tomar varias dosis de un medicamento antihistamínico de difenhidramina, hasta el punto que la persona llega a tener alucinaciones, el detalle es que esta dosis está muy cerca de la que puede causar algo potencialmente mortal.

Especialistas aseguran que los jóvenes buscan hacer estos retos con la finalidad de agregar más seguidores a su cuenta y obtener más "me gusta"

Según psicóloga Xochitl McKay, los jóvenes siempre buscan encajar o necesitan ese sentido de pertenencia, y ahora más en esta época digital.

"Para ellos es muy importante validar sus acciones y su conducta con otros jóvenes, por eso, mientras más "like o me gusta" el joven tenga, se va a sentir más validado como persona", dijo.

Indicó que, mientras más extremo y atractivo sea el reto, obviamente llama más la atención.'

Medir o dosificar el tiempo de exposición de los niños y adolescentes frente a la pantalla de los dispositivos electrónicos.



Niños menores de 7 años no deben usar dispositivos electrónicos. De 7 años en adelante de una a dos horas al día en páginas controladas y revisadas por los padres.



Estar alertas de la conducta de los jóvenes, comunicarse más con ellos sobre las cosas que hacen, pues de ese modo se podrá saber si está pasando algo diferente.



Estar atento a las señales que definen una adición a los dispositivos como: obsesionarse con las redes sociales o con algunos juegos en particular, se vuelve compulsivo, le dan ataques de ansiedad o histeria por no poder usarlo. Ante estas situaciones, debe buscar ayuda psicológica.