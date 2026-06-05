Que la inteligencia artificial (IA) avanza con fuerza en Latinoamérica y ya forma es parte del trabajo cotidiano de la gran mayoría de los colaboradores, no es un secreto; pero, su potencial transformador aún está lejos no se traduce de materializarse plenamente en resultados de alto impacto para las organizaciones.

Hay una brecha significativa entre adopción tecnológica y generación de valor, señaló el estudio Work Reimagined de EY.

El 93% de los trabajadores en la región utiliza herramientas de IA, superando el promedio global del 83%, subrayó el estudio.

Sin embargo, solo el 28% de las organizaciones en América Latina está preparada para convertir esa adopción en resultados sostenibles y de alto valor, evidenciando que la tecnología por sí sola no es suficiente.

El informe, que incluye a Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, analiza cómo la IA está redefiniendo la productividad, las habilidades y la cultura organizacional.

Los trabajadores de la región reportan un ahorro promedio de nueve horas semanales gracias a la IA, por encima del promedio global de ocho horas. Aun así, estos beneficios no siempre se reflejan en mejoras estructurales de productividad a nivel organizacional.

“La diferencia entre adoptar IA y generar valor real con ella no está en la tecnología, sino en las personas. Las compañías que no alinean su estrategia de talento, cultura y liderazgo están dejando hasta un 40% del potencial productivo de la IA sobre la mesa”, comenta Sofía Calderón, socia de People Consulting en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Capacidades y aprendizaje

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el aprendizaje y el desarrollo de capacidades son los principales habilitadores del éxito de la IA. En Latinoamérica, los empleados invierten entre 28 y 41 horas anuales en capacitación en IA, con Brasil liderando la región con 41 horas, por encima del promedio global de 34.

Esta inversión explica hasta el 49% de los ahorros de tiempo reportados, confirmando que la capacitación es clave para transformar la adopción temprana en productividad sostenible y creación de valor a largo plazo.

“Si las percepciones son mixtas, no es por la herramienta IA en sí, sino por cómo la integramos. La IA exige un cambio cultural, tecnológico y operativo. Habrá dudas y aprendizajes en el camino, pero quedarse en el estatus quo es lo verdaderamente costoso, porque la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la brecha de aprendizaje y adopción se agranda minuto a minuto”, Calderón.

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Tensiones en la fuerza laboral y nuevos riesgos

La expectativa por una rápida adopción de IA también ha generado tensiones. El 59% de los empleados en Latinoamérica afirma que su carga laboral ha aumentado en los últimos 12 meses, mientras que el 38% teme perder su empleo.

Además, entre un 27% y un 56% de los trabajadores utiliza herramientas de IA no autorizadas por sus organizaciones, lo que abre oportunidades de innovación, pero también riesgos relevantes en materia de seguridad, privacidad y gobernanza.

Claves para liderar la transformación

El estudio identifica cinco competencias clave en las organizaciones que logran capturar mayor valor de la IA:

- Aprendizaje y desarrollo de habilidades

- Cultura y transformación organizacional

- Sistemas de recompensas estratégicas

- Gestión saludable del flujo de talento

- Liderazgo y una comunicación clara y consistente

“Hoy el desafío no es usar IA, sino integrarla con propósito: enfocarla en resolver problemas reales, desarrollar capacidades y ejercer el juicio humano para convertir su adopción en valor e impacto para las organizaciones” concluye la socia.

