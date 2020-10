Viaje a través de juegos y aplicaciones desde 2010-2020

Estos últimos 10 años el mercado de los videojuegos ha visto la llegada de novedosas tecnologías como la IA o la 5G las cuales han traído toda una serie de retos y oportunidades. Estas ya han comenzado a ser adoptadas por la industria del juego por lo que se puede deducir que en los próximos años veremos una experiencia totalmente realista e inmersiva en populares videojuegos tales como, por ejemplo: GTA, World of Warcraft, la ruleta online, entre otros.

Si bien en el año 2010 ya los videojuegos estaban bastante vinculados a la internet, la penetración que han estado teniendo las conexiones de alta velocidad en diversos estratos sociales, trajo consigo nuevas experiencias en el sector de los juegos. Algunos de estos cambios son las mejoras que han tenido los DLC, una mejor experiencia al ofrecer expansiones y la masificación de los eventos eSport.

MOBA, el género de videojuego que cambió los juegos online en los últimos 10 años

Para el año 2010, la tendencia en los juegos era ya hacia el mundo online. En la categoría de juegos competitivos, la batuta la llevaba el FIFA, en los FPS mandaba el Call of Duty, en el MMORPG, World of Warcraft era imbatible mientras que, en el sector de las apuestas, ya los sitios ofrecían ruletas, juegos de cartas y las tragaperras.

Pero al poco tiempo, estalla la euforia de los juegos conocidos como género MOBA o arena de batalla multijugador online. Estos brindaban la experiencia de que varios jugadores pudiesen conformar equipos y se enfrentasen a otros equipos remotos. DOTA y League of Legends fueron los que lograron masificar este nuevo género. Es importante recordar además de que el MOBA solventó uno de los mayores problemas que tenían los juegos multiplayer en aquel entonces: el no poder ganar a otro jugador si este tenía un nivel superior, independientemente de las habilidades que se tuviese.

El arreglo que trajo el género MOBA fue de que todos los jugadores comenzaran desde el nivel 1 y que la partida dependiese de las habilidades de los jugadores y no del nivel de personaje como tal. Esto permitió que los jugadores con algunas semanas de práctica pudiesen ganar a otros jugadores que tuviesen más tiempo en el juego.

Con el MOBA, los eventos eSport comenzaron a experimentar un notable auge hasta el punto de profesionalizar a sus participantes. El primer eSport profesional de talla internacional lo realizó Blizzard en el año 2011 con su popular juego DOTA2. Luego, le siguieron otras franquicias con títulos muy reconocidos de la talla de: Call of Duty, Counter Strike, Fifa, League of Legends y más recientemente Fortnite.

Actualmente los eventos eSport además de mover una gran cantidad de usuarios, mueve importantes cifras de dinero. Se estima que en los eSport se manejan cantidades de dinero superiores a los 500 millones de dólares y su crecimiento anual ronda el 40%.

Los juegos móviles se hacen cada vez más relevantes

No hay que obviar el crecimiento que han tenido los juegos móviles estos últimos 10 años los cuales ya han despertado el interés de la industria de los juegos. Títulos como Candy Crush Saga, Pokemon Go y el ya anunciado League Of Legends móvil son prueba de ello. Además, está el hecho de que la llegada de nuevas tecnologías como la IA/AR permitirán ofrecer una mayor experiencia inmersiva al usuario.