Camión con tanques de gas se voltea y queda metido en matorral en Colón

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Conductor en estado de embriaguaz trasladaba 30 pasajeros hacia Changuinola

Convocan empresas para concesión de aseo en La Chorrera

Comercios santeños fueron los que más productos vencidos portaban en sus estantes