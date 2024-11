Abraham Pino dijo que desenmascarará a Eliza Ibeth: ¿Qué pasó?

¡Se avecina otra polémica! Abraham Pino, creador de contenido para redes sociales, reveló que cuando esté listo desenmascarará a Eliza Ibeth, su expareja y madre de su hija, Lucía Victoria.

En una historia, en Instagram, Abraham Pino comentó que está cansado de los intentos de su expareja de hacerle daño y generar, comportamiento que según él ocurre cuando tiene alguna diferencia.

El creador de contenido dijo que su expareja no tiene límites cuando se trata de hacerle daño e incluso es capaz de usar supuestamente a su hija para hacerse la víctima y de paso afectarlo a él.

Ante el ojo público la expareja parecía tener una relación cordial tras la separación, sin embargo, de acuerdo a Pino, Eliza no lo deja ver a la niña y lo acusó de maltrato y de que es un padre ausente.

“(…) ahora me quiere poner una orden de alejamiento para que no vea a mi hija”, escribió Pino, quien aseguró que tiene mucho que decir de su expareja y que se dio cuenta de que es “una persona de corazón malo”.

De acuerdo con Pino, por su propia cuenta puso el proceso para establecer la pensión y las visitas para poder estar con su hija, por lo tanto, no entiendo por qué su ex no le quiere permitir ver a la niña.

Las declaraciones de Pino se dan poco después de que Eliza Ibeth publicó un videoclip en Youtube titulado “La verdad de todo”, donde reveló presuntas pruebas de infidelidad, que no paga pensión y que le ha hecho daño a su hija.

Según el relato de Eliza Ibeth, tras la ruptura el creador de contenido intentó quedarse con la custodia de la niña, ella solo la podría ver cada quince días y tenía que pagar una pensión de $200, no obstante, con ayuda de una abogada en septiembre del año pasado, se llegó a un acuerdo.

Entre los acuerdos estaba que la niña debía ir acompañada con una nana cuando tenía los días de visita y en marzo pasado, por decisión de la madre se dejó de hacer y un mes después algo cambió, la niña le pedía a su madre que la acompañe y que no se quiere ir sola.

En septiembre del año en curso, Eliza Ibeth se distanció completamente de Pino, porque hasta entonces habían mantenido una relación cordial, por su hija. “(…) Mi hija no es una prioridad para él, su bienestar no es una prioridad para él”, dijo la ex de Pino.