Las afecciones más comunes en gatos

Una de las principales razones por las cuales algunas personas eligen a los gatos como animales de compañía es porque son más autónomos que los canes y demandan menos atención. No obstante, esto no significa que no requieran de atención y cuidados.

Antes de adoptar a un gato deben tener en cuenta que el ritmo de vida de su dueño debe adaptarse a las necesidades de atención y cuidados de esta mascota, advierte en su sitio web Purina.

Al igual que otros animales de compañía, los gatos, también pueden padecer afecciones o accidentes domésticos, por ello, es primordial conocerlas y saber cómo evitarlas.

Aldahir Pinto, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Panamá, detalla que existen varias afecciones por las cuales los felinos necesiten visitar una clínica veterinaria.

Entre las más comunes destacan las mordeduras de animales ajenos a la casa, cuerpos extraños en la cavidad oral, problemas gástricos y hepáticos desencadenados por el estrés, abscesos por golpes o por semillas de pasto, alergias y problemas con las pulgas.

Pinto advierte que los gatos sin esterilizar o castrar son más propensos a mordeduras o arañazos de otros gatos, los cuales podrían estar infectados de Sida felino, ectoparásitos u otras afecciones.

También explica que cuando los gatos salen a cazar se le pueden incrustar las semillas de pasto en las patas o en la mucosa oral, provocando los abscesos.

Cuidados

True Instinct aconseja visitar al veterinario con frecuencia para guiar la salud de sus gatos a través de la opinión de un experto.

La vacunación del felino también es relevante, pues pueden evitar enfermedades a causa de los zarpazos dijo Aldahir Pinto.

También se aconseja esterilizar a los gatos, evitar el consumo de pasto, no dejar al animal solo, no permitir que salga o que tenga contacto con otros gatos o con perros.

Por otra parte, los gatos suelen padecer de hígado graso debido al estrés, a ayunos prolongados o porque dejan de comer, por esto, hay que estar atentos a su comportamiento y alimentación.