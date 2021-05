Andrea Meza, Miss Universo: ¿Está casada o se trataba de una campaña publicitaria?

No habían pasado ni 24 horas desde que Andrea Meza fue coronada como la nueva Miss Universo y ya le llueven las polémicas.

Una de ellas, y es la más fuerte, es que la acusan de haberse casado y afirman que no merecía la corona. Nada confirmado, pero los rumores están fuertes.

¿Qué es lo que ocurre? A través de las redes sociales salió a relucir una información en la que se afirma que estaba casada.

Como todos recordarán, entre uno de los requisitos que piden para la participación de cada chica es no tener hijos, no pasar de cierta edad y por supuesto, no estar casada.

Esto salió hace unas horas, luego que algunas personas sacaran videos de una supuesta boda realizada el 3 de septiembre del 2019.

En unas fotos que corrieron las redes sociales, Andrea Meza aparece vestida de novia abrazada al apuesto joven, Jorge Saenz.

No obstante, Jorge Saenz aclaró los rumores diciendo que se trató de una campaña para promocionar Chihuahua como un destino turístico, y que son solo amigos.

¡Escándalo! su coronación se dio tan solo unos días después de un problema entre Lupita Jones, directora del certamen y Sofía Aragón, la ganadora del año anterior, quien señaló a Jones y a la organización por no haberla apoyado durante su paso por el concurso.

“Confío en que estos resultados le van a dar a México el triunfo que se merece, que Andrea, vas a tener una gran responsabilidad, estás adquiriendo un gran compromiso, tienes los sueños de 29 compañeras que han estado contigo luchando por lo mismo, así que representas los sueños y las ilusiones de todas ellas. Muchísimo éxito”, dijo Lupita Jones después de colocar la banda a Meza.

La encargada de coronarla fue la suplente Claudia Lozano, después de que Aragón no asistiera a la ceremonia.

