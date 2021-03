Angie Keith: ¿Está robando miradas en el Miss Grand Internacional?

El Miss Grand Internacional está en la recta final y la representante de Panamá, Angie Kieth ha dado de qué hablar.

En un principio Kieth ha sido criticado por cosas relacionadas a su físico, sin embargo, está semana la beldad ha dejado a más de uno con la boca abierta, hay que reconocer que la panameña tiene presencia y atrae miradas cuando está en la pasarela.

Esta mañana se realizó la preliminar del certamen de belleza, en una de sus salidas Kieth lució una propuesta muy original, modelo un traje de noche confeccionado Marcos Mejia.

Un traje ceñido al cuerpo con pedrería en tonos dorados en la parte superior, con un escote en ‘V’ y en la parte inferior caía una especie de falda desmontable en amarillo.

Casi al concluir su salida Keith en medio de la pasarela dio una vuelta y desmontó la parte inferior del traje, lo cual sorprendió y le arrancó un “oohhhh” a los presentes y en las redes ha dado mucho de qué hablar.

“Ella me encantó, lo del traje me parece bien, arriesgado, pero bien, está bien para preliminar, en la final me gustaría con un traje más espectacular”, “Me encantó algo totalmente diferente”, “Siento que esa niña nos mira a todos cuando da su pasarela... que belleza de vestido”, son algunas de las reacciones luego de la pasarela de Keith en traje de noche.

Otro de los trajes que lució Keith esta semana fue el “Zaracundé”, traje nacional elaborado por el panameño, el diseñador Aristides Carrasco.

De acuerdo a una publicación de la Organización Señorita Panamá, “Zaracundé” es uno de los trajes nacionales favoritos de Miss Grand International 2020.

En las redes el traje ha tenido buena aceptación. “Maravilloso trabajo Aristides”, “Espectacular”, “Bella”, son algunas de las reacciones.

Miss Grand Internacional concluirá este 27 de marzo, en el Show DC Hall de la ciudad de Bangkok, Tailandia.