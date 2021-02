Ariadne Díaz tuvo por segunda vez la covid-19

La actriz mexicana Ariadne Díaz, conocida por protagonizar novelas como “La malquerida” y “Tenías que ser tú”, confesó que tuvo la covid-19 por segunda vez.

Versión impresa

A través de un video, Díaz comentó que se contagió de la covid-19, pero está vez en el virus la atacó severamente.

“Se acuerdan que ya me había contagiado de covid ¿verdad?, y que me fue muy bien gracias a Dios, pues cómo lo pueden creer, porque yo no lo puedo creer, me volvió a dar”, dijo Díaz.

Añadió que “todos estos días estuve muy desaparecida porque andaba ocupada, leyendo y entreteniéndome de otras formas para no estar pensando en esas cosas, pero así es”.

Díaz reveló que esta vez paso un dolor corporal “nefasto” y dijo que ya está estable y recuperándose en casa.

“Me dio más fuerte esta segunda vez, pero nada que no pudiera solucionarse en casa, y estoy bien. Tuve un dolor de cuerpo nefasto y terrible, pero dentro de todo siempre estuve bien, entonces es algo que agradezco mucho, algo por lo que estoy muy agradecida con mi cuerpo, de estar bien, haberla librado, sentirme bien”, señaló.

La actriz no tuvo que ir al hospital porque sus niveles de oxigenación siempre se mantuvieron en rangos normales, detalla una nota de La Botana.

Como la primera vez, en esta ocasión, su pareja, Marcus Ornellas se libró de contraer el virus.

VEA TAMBIÉN: Tavo Flores estrena el video oficial del tema 'La escuela de la vida'

Dato

Ariadne Díaz reveló a mediados de diciembre del año pasado que había contraído el virus.

La actriz contó que un día se encontraba jugando con su hijo Diego y Marcus Ornellas cuando de repente se sintió mal y no sabía qué tenía.

Decidió hacerse la prueba debido a los síntomas y así fue como se enteró que se contagió.