Armando Aizprúa no estará en el homenaje de Virgilio Miller

Recientemente hubo una actualización de la cartelera del homenaje a los 33 años de vida artística de Virgilio Miller y el evento ya no contará con la participación de Armando Aizprúa.

Armando Aizprúa confirmó que no participará en el evento, prefirió quedarse fuera, en parte, por la negatividad que ha recibido.

Consultamos a Virgilio Miller, homenajeado y padre de Kelineth Miller, sobre el motivo por el cual Aizprúa no participará en el evento, fue muy tajante y comentó que no quiere que se esté creando polémica.

“(…) no quiero que los periódicos estén creando más polémica por algo que no tiene por qué… No quiero más polémica, no quiero más historietas que están afectando la amistad nuestra, nuestra carrera como artistas, no quiero más eso”, dijo Miller.

Miller, representante también de Kelineth, explicó que el Reto de Trovadores, donde su hija quedó en tercer lugar, es un evento que “ya se dio, ya se acabó, ya terminó”, por lo tanto, pide que cese la pelea y las especulaciones por cosas que no son.

Aseguró a Panamá América que, entre él, su hija y Aizprúa hay una gran amistad, de muchos años, y no quiere que esta se vea afectada por las “especulaciones de los periódicos”.

“Nosotros somos una sola familia (trovadores), nosotros no estamos para pelear con nadie…”, reiteró Miller.

Homenaje

El homenaje a Virgilio Miller tendrá lugar el 23 de septiembre, en el Restaurante José en Changuinola, con una cantadera entre Kelineth Miller y Rubén Moreno, con la guitarra de Gilberto Miller y Dídimo Chávez.

Las hijas del homenajeado extienden la invitación al público para que celebren juntos a Miller, además, el evento contará con la transmisión de Mi Acordeón Stereo.

