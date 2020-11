Asma: La clave es estar pendientes de su control

Se estima que solamente 4 de cada 10 pacientes asmáticos siguen al pie de la letra el régimen de su tratamiento completo, una situación que puede poner el peligros a las personas que padecen esas dolencias.

A pesar de las actualizaciones de las pautas de tratamiento para el manejo del asma y de los esfuerzos por concienciar a la población, hay una falta de uso regular y cumplimento del tratamiento hasta en un 60% de las personas asmáticas en el mundo.

Al menos así lo hicieron saber especialistas durante el taller virtual regional "Asma Academy", organizado por GlaxoSmithkline y que se hizo vía online.

Dolencia

El asma es un mal que inflama los bronquios y requiere un tratamiento antiinflamatorio controlador administrado en forma proactiva regular, dijo Gur Levy, líder Médico Franquicia Respiratoria para GSK Latinoamérica.

El especialista añadió: "El tratamiento antiinflamatorio regular con corticosteroides inhalados ha demostrado ser la estrategia más efectiva para tratar el asma".

No obstante, para lograr el control en algunos pacientes podríamos necesitar intensificar el tratamiento adicionando otros medicamentos", indicó.

Para lograr esto, los pacientes requieren el uso de medicamentos que controlen adecuadamente la enfermedad como el corticosteroide inhalado solo o en combinación con un broncodilatador de acción prolongada y que son prescritos por el médico tratante.'



Un estudio comparativo del control del asma en América Latina demuestra que los pacientes con asma no controlada en comparación con los controlados presentan un 34.5% vs 15.9% de probabilidad de crisis de asma; un 6.9% vs 3.1% de ingresos hospitalarios; y un 34.5% vs 15.9% de visitas a emergencias.

De esta manera reiteraron que el objetivo del tratamiento del asma es el control eficaz de la enfermedad.

Pero, ¿Qué significa esto para una persona que vive con asma? Los especialistas invitados respondieron: El paciente estará sin ataques o crisis de asma; tos o sibilancias poco frecuentes; sin dificultad para respirar; no despertarse por la noche debido al asma; actividades físicas normales; no ausencias escolares debido al asma; y sin tiempo perdido del trabajo.

La Organización Mundial de la Salud calcula que a la fecha hay 339 millones de personas con asma y estima que llegará a casi 400 millones de asmáticos el 2025. Y según el informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 2016, la prevalencia de asma en niños de 5 y 11 años y 12 y 17 años es de 9.6% y 10.5% respectivamente.

Ante esta realidad, es fundamental comprender la importancia y beneficios a largo plazo controlar la enfermedad siguiendo el tratamiento proactivo de control prescrito por el médico tratante.

Dato en los niños

El asma es la enfermedad no transmisible más común entre los niños, señalaron durante la presentación.

Los países de bajos ingresos, las minorías pobres y los niños de grandes ciudades sufren una morbilidad y mortalidad desproporcionadamente altas relacionadas con el asma. Aproximadamente el 14% de los niños experimentan síntomas de asma.

Investigación

Los pacientes con asma no deben aceptar la limitación en sus vidas como algo "normal", lo ideal es impedir que la persona presente falta de aire, tenga una buena calidad de vida -que no le limite sus actividades diarias– y, sobre todo, que no tenga crisis de asma que ameriten asistir a una emergencia, lo que impacta positivamente en su calidad de vida.

Pero, eso no es todo, pues de los factores fundamentales para controlar la enfermedad es educar a los pacientes.

Para esto, es útil proporcionarles un plan escrito que contenga consejos prácticos sobre cómo reaccionar en cada situación, además de controlar que estén usando de manera correcta los inhaladores y utilicen los medicamentos controladores de forma.