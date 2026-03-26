En la segunda temporada de "Ted, la serie", disponible ya en Latinoamérica, el personaje interpretado por la actriz Giorgia Whigham, Blaire Bennett, sigue siendo la misma, pero en circunstancias diferentes: un poco más serias y reales, y las forma cómo las gestiona es una faceta nueva que no se había visto antes.

Blaire es la prima liberal y cool de John Bennett, el protagonista de la serie precuela de las películas de Seth MacFarlane, que según la descripción de su intérprete, se caracteriza por ser "una chica testaruda, con opiniones fuertes, fogosa y terca".

Whigham explicó a Panamá América que su papel está tan bien construido que logra anclar la serie y darle un matiz de seriedad, dado que, la misma tiene un humor políticamente incorrecto.

"(...) De alguna manera, ella ancla la serie. El guion es tan inteligente que la incorrección política no molesta a la gente. Creo que puedes ser políticamente incorrecto de forma cómica si eres inteligente; si no, solo parece desinformado o grosero", comentó.

Respecto a la posibilidad de que Blair dé el salto a la gran pantalla, Whigham dijo que cree que hay una razón por la cual no está en los largometrajes, quizás se distanció un poco o después de tantos años quiso seguir adelante con su propia vida, aunque, en su opinión todos siguen en contacto. "(...) Ella quiere mucho a esos chicos. Creo que siguen conectados, pero quizá necesitaba tomar distancia por su propia cordura, aunque fuera un poco", mencionó.

"Ted, la serie", que se estrenó en Universal+, es una producción para entretener, no está pensada para sentarse a analizar qué querían decir, simplemente es un "un osito de peluche parlante" y se la pasan bien.

"Mientras te rías, creo que funciona. Algunos de los mensajes que recibimos de la gente son como: 'Estoy pasando por un momento muy difícil, gracias por esto, me hizo olvidar lo que estoy viviendo'. Si eso ocurre, hicimos nuestro trabajo. Para eso está la serie", reiteró.

Por último, la actriz está muy metida en el mundo de la comedia, sin embargo, le gustaría que su próximo proyecto sea una película de terror, además, no descarta hacer algo un poco más serio en algún momento.