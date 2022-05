Blake Lively, su vestido de la Met Gala sigue cautivando

Definitivamente que uno de los vestuarios de la Met Gala que quedará en la memoria del público es el que usó la actriz Blake Lively.

Versión impresa

Al hacer su salida en la noche de la gala, celebrada el pasado lunes, se generó una serie de comentarios en las redes sociales, todos halagando el espectacular vestido de la esposa de Ryan Reynolds. Tanto ha sido el impacto, que todavía se habla del traje.

Pero, ¿por qué Blake Lively fue la gran protagonista del evento celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York? Aquí te damos detalles, algunos ya conocidos y otros no tanto.

La corona que lució la actriz se relaciona con el emblema de la ciudad, la Estatua de la Libertad, y el corpiño de su vestido con el Empire State Building.

"En lugar de mirar a la moda a la hora de determinar las influencias del vestido, me fijé en la arquitectura de Nueva York", dijo la actriz al llegar a la gala, tal como reportan medios internacionales.

El momento que más llamó la atención fue cuando al subir las escaleras soltó una capa que tenía como falda para mostrar una cola en tonos turquesas, naranjas y rosas metalizados. Comentaron que dicho estampado era la constelación del techo de la Gran Central Station, el lugar en el que Lively realizó su primera escena en la "Gossip Girl".

Era un traje de Atelier Versace, con un diseño a medida con tres capas. Es decir, una vestido de estilo bustier con bordados y la otra, una sobrefalda con lazada en la cintura y volumen en azul turquesa, han detallado.

Lively también dijo que el cambio del tono salmón al verde del vestido de Blake Lively representa la oxidación de este icónico monumento.

VEA TAMBIÉN: Clave para el envejecimiento saludable

En cuanto a las joyas que lució la gran noche de la Met Gala eran de Lorraine Schwartz.

Maquillaje

¿Y el maquillaje? Ese fue otro espectáculo. El maquillista Kristofer Buckle, dio algunos detalles de este punto.

Definitivamente estaba inspirado en los cálidos tonos metálicos y cobres. En los ojos, una mezcla de marrones mate y tonos oro rosa metálico y cobre para combinar con su vestido de Versace. Los labios tenían un tono tenue de terracota para traer un poco de luminosidad al maquillaje.

Dato

La Met Gala 2022 buscaba trasladar a los presentes a finales del siglo XIX, a una época dorada, en Nueva York, Estados Unidos. Muchos sí se transportaron a esta época.

VEA TAMBIÉN: Acceso a la salud, sigue siendo un reto en los países de las Américas

De acuerdo a medios internacionales, la temática de esta edición estuvo marcada por la exhibición que habría inaugurado en el Met Museum, In America: An Anthology of Fashion, y que muestra un viaje a unas décadas prósperas para la Gran Manzana.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!