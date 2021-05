Bloque 6: Miembros de la industria del entretenimiento piden se sancione a aquellos que no cumplen medidas de bioseguridad

Luego de que se generará todo tipo de comentarios a raíz de una fiesta ocurrida en un hotel, en donde supuestamente no siguieron las medidas de boseguridad, miembros de la industria del entretenimiento exigen que se sancione a este hotel.

Durante una conferencia de prensa, realizada este miércoles miembros del Bloque 6 pidieron a las autoridades una sanción para el hotel que efectuó el pasado fin de semana una fiesta masiva sin los permisos requeridos.

Montserrat Miro, presidenta de la Asociación de Propietarios y Técnicos de Compañías Audiovisuales y Afines (Proteca), señaló que el sector de entretenimiento tiene "14 meses y medio de estar cerrada, desde el 10 de marzo de 2020, nuestra industria representa aproximadamente 21 empleo de manera directa y 60 mil empleos de manera indirecta, actualmemnte solo tenemos un 32% acticada".

Continuó: "Es necesario en esta conferencia hacer un llamado de atención tanto a empresarios como al Gobierno y a la ciudadania en general debido a los acontecimientos y eventos que se han venido dando en las últimas semanas".

"Nosotros los empresarios responsables tenemos que hacer cumplir los protocologos de biosegurudad que se nos han impuesto por el Ministerio de Salud para la protección de todos los ciudadanos de nuestro país, aquellos que no cumplan con estos protocologos de boseguridad instamos a las autoridades a que sean sancionados".

"Un evento se realiza con la autorización de una entidad del Gobierno, aquel funcionario que no se responsabiliza, que no permita o no hace que se cumpla con los protocolos de bioseguridad debe ser investigado y sancionado", dijo,

Mientras que a la ciudadnia en general, "como ciudadanos de este país y del mundo, tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad, estamos frente a un virus que ha cobrado la vida de muchas personas y tenemos que cumplir con estos protocolos para salvaguardar la salud de todos".

"El fin de semana de quincena donde se violaron abiertamente todas las medidas de seguridad, comprendemos que después de dos tragos las personas se desinhiben, se quitan las mascarillas y se les olvida las medidas de seguridad, pero eso es un problema porque no sabemos quiénes estána nuestro lado y podemos contagiarnos o contagiar", señaló Monserrat Miró, negociadora del Bloque 6, en la mesa de negociación de la industria del entretenimieno.

Por su parte, Rey Cruz, Secretario de asuntos legales y defensa del Sitma, comentó "de lo que pasó el sábado o durante los 4 días no solo se violaron aspectos de bioseguridad sino también aspectos de constancia en cuanto a las relaciones de trabajo, por ley cada artista internacional equivale a un artista nacional más un flolclore y eso no se hizo".

"Los organizadores violaron y no siguerion las normas de bioseguridad ni de contrato de trabajo que es sumamente violatorio...", reiteró.

Miró le solicitó tanto al Gobierno como a los organizadores de eventos que hagan cumplir la ley y que la cumplan para evitar un aumento de contagios de la covid, ya que las activaciones del resto de las empresas de la industria del entretenimiento depende de la contención de los casos.

Los organizadores de la fiesta, realizada por cuatro días en un hotel de playa, no tenían los permisos para esta, han indicado tanto el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

