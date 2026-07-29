BTS no competirá en los Grammy 2027: ¿por qué no postulará su música?

BTS sorprendió a la industria musical al anunciar que no postulará su música para los Premios Grammy 2027.

La decisión fue comunicada por los siete integrantes del grupo a través de un mensaje conjunto publicado en sus cuentas de Instagram, donde explicaron que desean que su trabajo sea valorado por su mérito artístico y no por su origen o idioma.

"Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y JungKook en el comunicado, que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

El anuncio se produjo pocas semanas después de que la Recording Academy confirmara la incorporación de cinco nuevas categorías para los Grammy 2027, entre ellas Mejor Interpretación de Pop Asiático, destinada a reconocer producciones de K-pop, J-pop y C-pop. La medida fue recibida con opiniones divididas: mientras algunos la consideran un paso hacia una mayor representación, otros creen que separa a estos artistas de las categorías generales.

La postura de BTS también reavivó el debate sobre el reconocimiento que la música en otros idiomas recibe en los principales premios de la industria. A pesar de haber sido el primer grupo de K-pop en obtener nominaciones al Grammy y acumular cinco candidaturas, la agrupación aún no ha conseguido una estatuilla.

La noticia provocó una inmediata reacción del ARMY, el nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores de BTS. En redes sociales, miles de fanáticos respaldaron la decisión del grupo y destacaron que el mensaje busca defender la igualdad de oportunidades para todos los artistas, sin importar el idioma en el que interpreten su música.

Aunque BTS renunció a participar en el proceso de los Grammy 2027, el grupo continuará con las actividades de promoción de su música y sus próximos proyectos, mientras mantiene firme su postura sobre cómo considera que debe evaluarse el trabajo artístico en la industria musical.