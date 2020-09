Buscadores del amor en la posmodernidad

Escritora, periodista y experta en comunicación y “storytelling” (narración de historias). Montaña Vázquez lleva más de una década trabajando en el sector de la comunicación. Hace dos años se decidió a emprender y convertirse en una auténtica “matchmaker”, es decir, persona que busca formar parejas, y acaba de publicar el libro “Match, cómo encontrar pareja en la posmodernidad”.

Su empresa, “Tu Pareja Perfecta: The Matchmaking Agency”, cuenta con la colaboración de Lorena Berdún como psicóloga y se encarga de generar oportunidades para encontrar pareja a través del sistema de “headhunting”, es decir el método de selección de personal a través del perfil que se le ha solicitado.

Montaña Vázquez explica su idea del amor de la posmodernidad: “Pienso que el amor puede cambiar y lo que intento en el libro es que la gente sepa qué quiere ser y cómo debe ser para conseguirlo, porque sólo partiendo de una base de abundancia y no de carencia podemos encontrar a esa persona para nosotros”.

“Hasta ahora –continúa la escritora-, lo que esperábamos de las relaciones de pareja ha ido cambiando mucho, desde ese amor romántico que era dependiente, hasta la actualidad con el “amor líquido”, que define las relaciones como productora de inmediatez, con infinitos comienzos e infinitos finales indoloros”.

Según Vázquez, el amor que estamos viviendo ahora “está lleno de oportunidades que ofrece internet, que es un medio que no tiene fronteras, pero también creo que estamos parapetados un poco en nuestros dispositivos que, en el fondo, ocultan nuestra auténtica personalidad. No queremos mostrarnos tal como somos y tampoco queremos perdernos todas las oportunidades que ofrece ese catálogo de personal que presenta internet”.

“No creo que el uso de la red esté potenciando relaciones compartidas, lo que está haciendo, aunque parezca una paradoja, es que, cuanto más estamos conectados a nivel global con todos, menos conectados estamos con nosotros mismos”, agrega.

“Existe una desconexión con uno mismo que impide vivir la vida que de verdad desearíamos y, sin embargo, continuamente se buscan y comienzan relaciones con conexiones. En realidad no se crean vínculos porque no nos atrevemos a mostrarnos tal como somos. Las personas no se atreven a mostrar su vulnerabilidad y eso me parece imprescindible para crear relaciones prometedoras”, señala la escritora y periodista.

Montaña Vázquez mantiene que “todo el mundo sigue buscando y sigue anhelando ese amor verdadero, pero no estamos dispuestos a trabajar en pos de ese objetivo, porque el amor es un lujo que siempre ha estado al alcance de nuestra mano, si verdaderamente queremos conseguirlo, pero para alcanzar ese fin tenemos que ser sinceros”.

Ser valiente para conseguir una transformación

Vázquez sostiene que lo fundamental es marcarse un objetivo, pero primero es necesario conocerse muy bien uno a sí mismo, y “saber qué quieres cambiar o cómo quieres ser para marcarte ese objetivo. Eso implica ser valiente, ser un “emprendedor emocional”, pero no es fácil, porque exige una transformación dura, pero resulta maravillosa cuando lo consigues”.

Las relaciones que se establecían hasta hace un tiempo carecían de las posibilidades que ahora ofrece la tecnología, cuando se tenía que asumir el riesgo de lanzarse a la aventura del amor sin poder conocerse uno a otro a través de una relación epistolar fácil y rápida como la actual.

Pero Montaña Vázquez pone en tela de juicio si esas relaciones eran mejores. “No sé si las relaciones de pareja eran antes mejores o no. Eran de otra forma. Tenemos una idea del amor romántico que nos han vendido durante muchísimo tiempo, en las películas, etc., que realmente no se corresponde con la realidad”.

“En este sentido, ha sido muy importante el papel de la mujer, que ha cambiado muchísimo desde hace 50 años hasta la actualidad. Pero para mí no se trata de una relación entre hombre y mujer, sino entre personas, y hasta que uno no reconecte con uno mismo, es imposible que se pueda llegar a tener una relación prometedora”.

Vázquez considera que “deberíamos ser más exigentes con nosotros mismos y, en la medida que lo somos, podemos serlo con la otra persona. Lo que no podemos pretender es exigir a otra que nos ame cuando nosotros hemos sido incapaces de amarnos”.