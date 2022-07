Carlos Bonavides ha evolucionado favorablemente, pero existe el riesgo de que necesite una cirugía

La salud del actor Carlos Bonavides, conocido por su interpretación como Huicho Domínguez en la novela “El premio mayor”, ha evolucionado favorablemente, sin embargo, existe la posibilidad de que algún órgano se haya comprometido.

Bonavides fue ingresado a una unidad hospitalaria con un cuadro de diarrea y deshidratación debido a una bacteria y pese a que ya se siente mejor su alta depende de unos estudios.

La deshidratación que presentaba el actor era muy severa. “Me dio tal deshidratación que llegando al hospital me caí y me atendieron inmediatamente muy bien, tengo todos los sueros, todo el medicamento, todo”, dijo Bonavides al “Chismorreo Multimedios”.

El intérprete de Huicho Domínguez debe realizarse unos estudios para descartar la posibilidad de que algún órgano esté comprometido, algo que se sospecha porque sangró en sus evacuaciones.

Con este panorama, Bonavides adelantó que podría entrar nuevamente a un quirófano, pero tiene fe y esperanza de que se va a recuperar.

“Espero en Dios que los análisis sean buenos... y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen; y si no, salir adelante como siempre”, comentó.

Yordi Marcos, esposa del actor, manifestó su preocupación por el estado de salud de su compañero de vida y al mismo tiempo está muy agradecida por el apoyo que han manifestado al famoso.

Proyectos

Dado el estado de salud de Carlos Bonavides ha tenido que ausentarse de los ensayos de una obra de teatro, espera pronto poder reintegrarse, pues desea continuar actuando hasta sus últimos días.

“Lo único que quiero es decirle al público que siempre he tenido mucho respeto por el público y que ojalá salga bien de esto para seguir adelante”, expresó.

“Mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”, concluyó el actor.

