Cine: Las películas que estrenarán en el 2021

Por culpa de la covid-19 muchos se quedaron con las ganas de ver las mejores producciones cinematográficas, varias aplazaron su lanzamiento en más de dos ocasiones.

Las salas de cine a nivel mundial cerraron por mucho tiempo y muy pocas cintas fueron estrenadas en la pantalla grande, algunos estudios no postergaron su estreno y vieron la luz a través de las plataformas de streaming: "Mulán", "Soul" y otros títulos.

Este 2021, tiene una extensa lista de estrenos que se han postergado, para ir entrando, aquí les presentamos algunos de los filmes que podrán ver este año, siempre y cuando la covid-19 lo permita.

'Mortal Kombat'

La nueva a adaptación del popular videojuego cuenta con el aval del productor James Wan. La puesta en escena estuvo en manos de Simon McQuoid y Ludi Lin. La cinta es un reinicio de la serie de películas que sigue a Mortal Kombat: Annihilation y estrenará el 16 de abril.

'Chaos Walking'

La producción tiene como protagonistas principales a Tom Holland y a Daisy Ridley. Fue grabada en el 2017, sin embargo, el resultado no convenció al estudio Lionsgate por lo que acordaron rodar nuevas escenas en el 2018, pero la apretada agenda de los protagonistas lo impidió.

Chaos Walking es un filme de ciencia ficción, estrenaría el 22 de enero, pero han aplazado la fecha del lanzamiento hasta el 5 de marzo.

'Raya y el último dragón'

Un nuevo clásico de la compañía de ratón, Disney, gira alrededor de un guerrero solitario que intenta encontrar al último dragón existente para salvar su reino de un temible villano.'



La pandemia de la covid-19 obligó el cierre de las salas de cine alrededor del mundo y el cese del rodaje de importantes producciones.



La pandemia ha originado millonarias pérdidas en la industria cinematográfica y ha impuesto nuevas medidas para continuar con la producción de los filmes.

El filme dirigido por Paul Briggs y Dean Wellins, estrenará el 12 de marzo.

'Bob's Burgers: The Movie'

Esta producción es un salto a la pantalla grande, la serie tiene 11 temporadas y en la cinta repiten los actores de doblaje originales. Estrenará el 9 de abril en los cines, pero no se descarta que llegue directo a Disney+.

'Un lugar en silencio 2'

La lucha por sobrevivir de la familia Abbott en un mundo de infectado de criaturas que cazan por el sonido es una de las cintas más esperadas. La espera podría terminar el 23 de abril.

'Black Widow'

La puesta en escena acerca del misterioso personaje de Natasha Romanoff, interpretado por Scarlett Johansson, llegará a la sala de los cines el 7 de mayo.

'Godzilla vs. Kong'

El enfrentamiento entre dos de los monstruos de la industria cinematográfica es dirigido por Adam Wingard. El combate que sacude los cimientos de la humanidad verá la luz el 21 de mayo.

'Fast & Furious 9'

La novena entrega de la franquicia sigue las aventuras y carreras del equipo de amigos, tras la traición de Dominic Toretto. Estrenará el 28 de mayo.

'Cruella'

La nueva adaptación de "101 dálmatas" tiene como protagonista a Emma Stone, quien interpreta a Cruella de Vil, una diseñadora de modas que está obsesionada con la piel de dálmatas. El filme se estrenará el 28 de mayo.

'Top Gun: Maverick'

Pete Maverick, Tom Cruice, verá cómo su vida sufre un vuelco cuando su camino se cruza con el del hijo de su antiguo mejor amigo.

La cinta se lleva a cabo 34 años después de los eventos de la película original, estrenará el 2 de julio.

"Minions: El origen de Gru", "The Forever Purge", "Uncharted", "Luca", "Old", "Way Down", "Misión Imposible 7" y "Sherlock Holmes 3", son otros de los estrenos programados para este año.