Clarissa Ábrego: 'Es triste que solo nos dediquemos a criticar todo'

“El problema en su país es usted”, se lee en una imagen que compartió la presentadora de televisión Clarissa Ábrego.

A través de Instagram Storie, Ábrego compartió una imagen que tiene una lista de cosas que hacen que las personas sean parte del problema y no de la solución.

“El problema en su país es usted: que no le gusta leer, que no le gusta estudiar, que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que vive esperando el viernes, que solo piensa en fiestas, que solo se dedica a fantasear, que solo se preocupa por cosas superfluas, que habla mucho y no hace nada, que se la vive quejando que nadie le da oportunidades y que no se da cuenta que el que tiene que dar oportunidades es usted, el que tiene que hacer el cambio, el que se cree especial pero actúa como parte del montón es usted”, se lee en la imagen.

La publicación fue compartida por día a día, la cual ella agradeció.

“Gracias por compartir, es triste que solo nos dediquemos a criticar todo, todo lo vemos mal, ahora mismo la situación de mi país es preocupante y el cambio lo tenemos que hacer todos empezando por nosotros mismos, pero preferimos juzgar y juzgar, si alguno no lo quiere entender está en todo su derecho”, dijo.

Además, agregó que se queda con las personas que, sí toman el mensaje de forma positiva para empezar a trabajar de adentro hacia afuera, y si a alguna persona se puso el sombrero lo lamento es la triste realidad, los que quieran pelear por un país y una humanidad mejor bienvenidos aún abrazo y bendiciones.

Sin embargo, el mensaje de Ábrego no fue tomado de buena manera por algunos e incluso hay quienes sacaron a relucir que en el pasado supuestamente le realizó campaña política al ahora presidente, Laurentino Cortizo.

“¿Ella no le hizo campaña a nito?”, “Jaja sube cosas y en campaña quién la veía que votaran por el Cortizo. ¿Ya se la acabo la platita mami?”, “Yo estoy estudiando… que no me venga con cuentos… A mí no me pagan por hacer campaña política”, son algunas de las reacciones.

Pero su mensaje no cayó en saco roto, algunos usuarios se mostraron a favor.

“Estoy con ella el verdadero cambio es uno”, “Grandes verdades ha dicho usted Clarissa en ese mensaje de reflexión” y “Totalmente de acuerdo”, son algunos de los comentarios.