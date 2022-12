¿Cómo funciona el 'segundo cerebro'?

Cuando la mente dice "¡esto no me gusta!", es realmente el estómago que está tratando de decirte algo. Existe una fuerte conexión entre el cerebro y el tracto digestivo, y están en constante comunicación uno con el otro. Es como "nuestro segundo cerebro".

De acuerdo a los especialistas es sorprendente la cantidad de información que viaja entre el cerebro, el estómago y los intestinos, y es tanta, que a la parte del sistema nervioso que reside en el tracto digestivo a menudo se le llama el "segundo cerebro" del cuerpo.

La relación entre el cerebro y el "segundo cerebro" del sistema digestivo es algo que probablemente has experimentado en forma de reacción "visceral". Ya sabes, esa sensación cuando recibes una mala noticia o tienes una conversación difícil con alguien, dice Susan Bowerman, directora Sénoir de Educación y Capacitación en Nutrición Mundial en Herbalife Nutrition.

"Tu estómago te dice exactamente cómo te estás sintiendo. Cuando el estrés y la ansiedad atacan, el cerebro envía una señal a los intestinos y, antes de que te des cuenta, tienes el estómago revuelto", explica, vía e-mail.

Las señales también viajan en dirección contraria, es decir, del estómago al cerebro. El sistema digestivo le avisa a tu "primer cerebro" si has comido algo que no debiste, controla tu nivel de hambre y el estado de ánimo. "Cuando algo no anda bien en este sistema, envía una señal a tu cerebro, incluso antes de percatarte de que algo anda mal", añade.

Es claro que ciertas emociones desencadenan una reacción visceral, pero existe la suposición de que también sucede de forma inversa: "tu bienestar intestinal puede influir en tus emociones".

De acuerdo con "Scientific American", una prueba reciente demostró que nuestro cerebro no solo está "alerta" de los microorganismos gastrointestinales, sino que estas bacterias también pueden influir en nuestra percepción del mundo y alterar nuestro comportamiento.'



No hay duda de que el cerebro y el sistema digestivo están muy bien conectados, por lo que, lógicamente, es primordial mantener el sistema digestivo en óptimas condiciones para gozar de una sensación de bienestar.

Consejos

Deben tomarse el tiempo de disfrutar tus comidas también ayuda. Cuando masticas a un ritmo pausado, comes menos y probablemente te sientas menos estresado, lo que significa que estarás enviando señales a tus "dos cerebros", explica Bowerman.

