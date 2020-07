¿Cómo mejorar la concentración?

De seguro más de una vez han escuchado a alguien decir que es multitasking (multitarea), pero pueda que sientan que esto no funcione para ustedes.

En realidad, la multitarea es un mito, asegura el Dr. Amit Sood de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, quien ofrece algunos tips al respecto.

Según el especialista, los estudios han revelado que la mente solo puede cambiar rápido entre una tarea y otra. En lugar de tratar de hacer dos cosas a la vez, busca las formas de mantener la concentración en la tarea que estás realizando.

A muchas personas les resulta difícil concentrarse, pero es una habilidad que todos pueden desarrollar, solo necesitan concentración. Pero, cómo mejorar esa concentración.

- No se distraiga: Para esto sería bueno apagar la televisión, dejar el teléfono y cerrar la sesión de su cuenta de correo electrónico. ¿Si no está convencido de que esto le ayudará? Entonces, elimine frente a los dispositivos electrónicos que no sea esencial durante dos días y compruebe cuánto más pueden hacer.

- Haga horarios para las actividades y los momentos de descanso: ¿Es una persona madrugadora? Entonces, no desperdicies ese tiempo en el correo electrónico. En su lugar, úselo para abordar proyectos que requieran mucha concentración. La tarde la puede guardar para revisar su bandeja de entrada o ponerse al día con el manejo de archivos.

- Saque pensamientos de su mente: Recuerde que demasiadas notas mentales hacen que su mente se vuelva desordenada. Todos esos asuntos pendientes pueden desgastar su energía mental. Escriba lo que tenga en su mente en un papel o regístrelo digitalmente. Piense en ello como un almacenamiento externo.

- Entrene su cerebro: Cualquier habilidad que valga la pena requiere práctica. Aprenda a concentrarse no es diferente. Invierta tiempo en dominar el entrenamiento de la atención, la conciencia plena u otros tipos de meditación. Estas son excelentes maneras de practicar para controlar las distracciones y mejorar el enfoque.

Al mejorar tu concentración, no solo logrará hacer más, sino que también disfrutará de una mayor fluidez, cuando esté tan absorto en una actividad que nada más parece importar. La fluidez puede crear una sensación de plenitud, compromiso e incluso satisfacción.

