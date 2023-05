¿Cómo tener fortaleza emocional?

Mantener la fortaleza mental en situaciones en las que las personas se sienten atrapadas o bloqueadas emocionalmente, no es sencillo.

Cuando la adversidad supera los recursos de afrontamiento y toma de decisiones, implica romper con las certezas. No obstante, hay una buena noticia: la fortaleza emocional no es algo con lo que se nace, se desarrolla a lo largo del tiempo.

Frente a este panorama puede surgir la interrogante: ¿Cómo desarrollar la fortaleza mental?

La psicóloga ofrece algunos consejos para ser mentalmente fuerte si están pasando una situación complicada.

No deben gastar la energía en lo que no pueden controlar, no esperar resultados inmediatos y no deben rendirse ante el primer intento fallido, recomienda la psicóloga Maybell Del C. Aizpurúa (@psicologa.maybelldelc).

Además, aconseja que hay que evitar que otras personas influyan en sus emociones y no hay que temer al tomar riesgos.

La fortaleza emocional ayuda a superar los obstáculos y a verlos como oportunidades de aprendizaje. Especialistas del sitio especializado en psicología, Mejor Salud, ofrecen algunos tips.

- Identificar los desafíos: La fortaleza emocional es adaptarse a las dificultades de la mejor manera posible. Después de experimentar dolor, angustia o estrés el siguiente paso es reponerse y seguir adelante. Controla esos fuertes impulsos de querer renunciar a tus sueños.

- Acepte los fracasos: No se puede controlar todo y equivocarse también forma parte del aprendizaje.

- Concéntrese en sus fortalezas: Si se enfocan en las cosas que hacen bien, podrán ser más fuertes emocionalmente y más optimistas.

