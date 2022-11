Consejos: Alimentos que podrían reducir el riesgo de contraer cáncer

Para nadie es un secreto, que en Internet hay una infinidad de información sobre diversas temáticas de salud, incluyendo aquellas relacionadas con el cáncer. Sin embargo, en la Red pueden obtener fácilmente resultados que sesgan más del Salvaje Oeste que la Asociación Médica Estadounidense. ¡Hay que tener cuidado!

No obstante, el dietista de cáncer Joseph Dowdell, de la Cleveland Clinic, comparte información para ayudar a la sociedad a eliminar el desorden y explicar cómo es una dieta saludable contra el cáncer.

En este sentido, al hacer referencia a si hay o no alimentos que ayuden a reducir el riesgo de un diagnóstico de cáncer, dice que, "seamos muy claros: no existe un solo alimento que prevenga el cáncer. Y ningún alimento en particular lo causará tampoco".

Es por esto que, una dieta y un estilo de vida saludables pueden desempeñar un papel primordial en la reducción del riesgo de algunos de los cánceres más comunes.

Indica: "Una alimentación saludable puede ayudar a prevenir muchas de las afecciones crónicas que aumentan el riesgo de cáncer".

"La genética y otras condiciones de salud también pueden afectar la prevalencia del cáncer, pero generalmente están más fuera de nuestro control. Lo que puede controlar más fácilmente son los alimentos que elige para alimentar su cuerpo", explica.

El exceso de peso o tener obesidad (un índice de masa corporal (IMC) superior a 30) es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.'



El Dr. señala que, "no debemos temerle a la comida. En cambio, da un paso atrás y mira el panorama general. Eso le permitirá concentrarse en los cambios en la dieta que tendrán el mayor impacto".

Algunos de los mejores nutrientes para prevenir el cáncer y, en general, para llevar una vida sana se pueden encontrar en la dieta mediterránea, que hace hincapié en los alimentos naturales y de origen vegetal. Deben pensar en más frutas, verduras, nueces y proteínas magras, y menos carnes rojas y alimentos preenvasados.

Dowdell también ofrece estos siete consejos para mantener su peso bajo control y reducir su riesgo de cáncer: Coma más frutas y verduras; tenga cuidado con el azúcar; considere los suplementos de vitamina D; coma fibra; reduzca el consumo de alcohol; tenga cuidado con la sal; y reduzca la grasa.

