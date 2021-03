Consejos: ¿Cómo manejar las deudas?

Tener deudas, no es nada nuevo, ni tampoco es algo qué asombrase, pues miles de personas en el mundo las adquieren para poder hacerse de un bien o salir de algún apuro. Lo malo no es tenerlas, sino no saber administrarlas.

A muchos se les sale de las manos manejar esta situación y quedan con un número más alto de pendientes económicos, por esta razón le traemos algunos tips para administrar las deudas adecuadamente en el 2021?

El endeudamiento administrado de manera responsable puede ser útil para cumplir objetivos personales como la compra de un carro, casa, culminar los estudios universitarios o iniciar un negocio propio, según especialistas de Scotiabank.

A tomar en cuenta

Los especialistas ofrecen algunas recomendaciones para administrar las deudas de forma eficiente.

A la hora de pedir un préstamo deben evaluar su capacidad de pago para cumplir con los compromisos asumidos, es decir, cancelación de deudas.

Deben elaborar un presupuesto que le permita ordenar sus ingresos y sus gastos.

También deben programar sus pagos de los canales digitales del banco para prevenir atrasos. De esta manera, evitará el cobro de intereses por incumplimiento de pago y/o el deterioro de su récord crediticio.



Además, si una persona tiene diferentes productos de crédito y empieza a notar una disminución de su liquidez, pero aún mantiene los pagos de sus operaciones de crédito al día; el banco puede ofrecerle soluciones financieras que le ayuden a evitar que su situación se deteriore, como la consolidación de deudas.

Deben usar de forma inteligente las tarjetas de crédito, estas pueden ser para gastos fijos u ocasionales, pero para evitar sobre endeudarse.

Para esto deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: Las fechas de corte y de pago para no generar cargos adicionales; los descuentos y beneficios en comercios; y evite usar financiamiento de largo plazo para perecederos, como comida o gasolina.