Consejos culinarios de 'chefs' famosos

La cocina es ensayo y error, o por lo menos es lo que consideran algunos, y aunque no domines esta área hay ciertos trucos e incluso contenido de chefs que te pueden ayudar a convertirte en un experto en el arte culinario.

En la actualidad, con las redes sociales, es más sencillo hacerse de información de cualquier cosa, incluyendo la cocina, terreno al que ni los famosos le es indiferente, pues hay varios a los que les gusta cocinar.

Hacerse de consejos de chefs, por su experiencia y conocimiento técnico, puede ser de mucha ayuda, ya sea que estás estudiando para convertirte en un profesional de la cocina o si eres una persona común que le gusta la gastronomía.

A continuación, algunos tips de chef famosos que debes tener presente a la hora de cocinar.

- Cocina no debe ser considerado un castigo: La chef estadounidense Claire Robinson considera que lo ideal es disfrutar el tiempo en la cocina, puede beber una copa de vino, poner música y usar ropa cómoda.

- Prepare todo previamente: Cuando se disponga cocinar tenga todo listo, la receta, los ingredientes medidos y cortados, y los utensilios, así no tendrá que alejarse del área, según Bryan Tobias (Profesor en The Culinary Institute of America).

- No existe el ingrediente imprescindible: Jaime Oliver, chef de Gran Bretaña, aconseja no desanimarse si no encuentra un ingrediente determinado para una receta, sugiere intentar sustituirlo por otro y si el resultado final sale bien no importa que no haya usado los elementos estrictamente como indica la receta.

- Prueba lo que estás preparando: Esto parece más que obvio, sin embargo, según Gordon Ramsay es uno de los errores más comunes, por ello, no hay que dejarse llevar por la memoria o la receta, hay que probar.

- No perder la paciencia: Este consejo aplica tanto para aquellos que están estudiando cocina como para los que tienen una afición por esta área. Gastón Acurio, chef peruano, comentó que al principio parece que todos empezaron teniendo su propio restaurante, pero no es así.

- Realzar los sabores: Phillip Frankland Lee, de Estados Unidos, recomendó balancear el uso de los sabores salados y ácidos para realzar el sabor de las comidas, no para taparlos con ellos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!